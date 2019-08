人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズのイベント「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-トキメキ SUMMER STAGE!」が8月24日、幕張メッセ(千葉市美浜区)で開催中のアニメやゲームなどポップカルチャーの大型イベント「C3AFA TOKYO 2019」で行われ、一条シン役の寺島惇太さんらが登場した。

イベントでは、寺島さん、十王院カケル役の八代拓さん、鷹梁ミナト役の五十嵐雅さん、西園寺レオ役の永塚拓馬さんがユニットを組み、“プリズムジャンプ”を披露することになった。「ナイトプールに行きたい」という五十嵐さん提案でユニット名は「飛び出せナイトプププ」に決まり、“太陽のアツアツタピオカジャンプ”を披露する……というシーンを朗読し、ファンを湧かせた。

また、2020年2月2日に約2年4か月ぶりとなるイベント「KING OF PRISM SUPER LIVE Shiny Seven Stars!」が幕張メッセで開催されることが発表されており、寺島さんは「全員でのライブはかなり久々です。楽曲も増えていますし、僕自身もどうなるのか楽しみです」と話した。

「キンプリ」は、2013年4月~2014年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフで、男性キャラクターの神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキたちの歌とショーに懸けるひたむきな姿を描いている。2016年に「KING OF PRISM by PrettyRhythm」、2017年に「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」が公開。今年、新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」が劇場公開されたほか、テレビアニメが放送された。