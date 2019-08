ジャニーズWESTの桐山照史と濱田崇裕が、8月31日に放送されるHey! Say! JUMPのバラエティ番組『いただきハイジャンプ』(フジテレビ系、毎週水曜25:25~)にゲスト出演し、有岡大貴や八乙女光と4人でデカ盛りメニューに挑むことがわかった。



今回4人は、1円あたりのカロリーが最も高いメニューをリサーチし、さらに完食しなければならない企画「デカ盛りハイカロパ!」にチャレンジ。同企画は、Hey! Say! JUMPのメンバーを最も苦しめてきた番組の名物企画の一つで、毎回、様々なデカ盛りメニューが登場。2018年1月27日の放送回以降一度も行われてこなかったが、この度、視聴者からの要望に応える形で、1年半ぶりに復活することとなった。



当日は、お約束としてメンバーに何も知らされずロケがスタート。スタッフから「夏休み最後の日の特別企画」とだけ聞かされていた有岡は、「マリンスポーツ? バーベキュー?」と期待で胸を躍らせ、八乙女も「プールだ!」とウキウキで予想する。しかし、スタッフから「デカ盛りハイカロパ!」だと聞かされると、2人のテンションは一気にダウン。有岡は「嘘だ!」と絶叫し、八乙女と共に絶望の表情を浮かべる。



そして、「2人じゃ無理!」と主張する有岡と八乙女のために、ゲストとして桐山と濱田が登場。笑顔のゲスト2人に、どんな内容かわかっているのかと有岡と八乙女が尋ねると「おいしいものを、いっぱい食べられると思っています」と濱田。しかし、最初の店でそんな桐山と濱田の笑顔も凍りつくことに。



この日は、デカ盛りメニューを売りにしているお店を3軒ハシゴすることが判明。しかし、気合を入れて臨んだ1軒目の店で、いきなり史上最凶のメニューが4人の前に立ちふさがる。1軒目のメニューは、あり得ないほど大量のチーズと分厚いベーコンが乗った超特大のピザ。一切れでなんと普通のピザの一人前ほどの質量という、超デカ盛りメニューに圧倒されつつも、4人はとりあえず食べ始める。ところが桐山から「Hey! Say! JUMPって、すごいロケをしてるんやね……もう家に帰って寝たい……」と、早くも弱音が飛び出すなど、1軒目から四苦八苦する展開に。



幕開けから厳しい戦いとなった今回の企画について、八乙女は「このロケが終わったら俺たち、すごく仲良くなってるよ」とポツリ。果たして4人は無事に3軒のデカ盛りメニューをクリアすることができるのか。1年半ぶりとなる挑戦は、驚きの結末を迎えることになる。