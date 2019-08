ROCK IN JAPANで大絶賛、2019年のモーニング娘。のここがスゴい

8月10日(土)、モーニング娘。’19が「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2019」のメインステージに登場した。



出演2年目で6万人収容のGRASS STAGEに立った少女たちは、持ち時間50分をフルに使い、MCなし全14曲のパフォーマンスでロックファンの度肝を抜いた。Twitterのトレンドにはグループ名だけでなく“MCなし”が入り、「普段全く聞かないけど迫力エグい」「初めて見たけどぼろぼろ泣いてる」など、絶賛の声が相次いだ。



だが一方で、「今も続いてたの?」「なっちやごっちんは知ってるけど……」という声が今回もチラホラ聞こえてきたのもまた事実。そこで、もう聞き飽きたそんな声を吹き飛ばすべく、現体制のモーニング娘。の魅力を4つのキーワードで紐解きます。



* * *

◆キーワード1「歌」

ファンは当然と思っているが、意外と驚かれるのは彼女たちが“生歌”でパフォーマンスすること。それが当たり前であるべき、と思いつつ、激しく踊りながらブレない歌声を届けることは相当な体力がいるもの。彼女たちは春と秋に単独ライブツアー、夏と冬にはハロー!プロジェクト全体でのコンサートに出演、と1年をステージに費やしており、すべてはそこで培った実力なのだ。



そんなグループの歌声を支えているのは、まず現在20歳の小田さくら。オーディションの時点で圧倒的な歌唱力を持っていた彼女は年々表現力を増し、声色の使い分けも自由自在。どんなライブでも安定の歌声を聴かせる、底しれない強さを持っている。



そして同じく20歳の佐藤優樹にも注目したい。彼女がモーニング娘。に入った当初からその自由奔放っぷりにメンバーもファンも翻弄されているが、いつの間にやらグループを背負って立つ存在に。自身が作詞作曲した楽曲を披露したこともある多彩な人だ。



さらにリーダーの譜久村聖の声も見逃せない。以前はユニゾンでグループの歌を支えることが多かったが、近年はソロパートも増え、最新曲ではクールなラップを披露。無邪気でありながら色気も兼ね備えた、彼女ならではの表現に注目が集まっている。





ベストアルバム「ベスト!モーニング娘。20th Anniversary」(2019年3月20日発売)収録曲



◆キーワード2「ダンス」

数年前、モーニング娘。は“フォーメーションダンス”で注目を浴びた。それは過去の話……というわけではないが、それだけに留まらないカッコよさとモーニング娘。らしいユニークさをそれぞれの曲で見せてくれるのが、パフォーマンスの魅力だろう。



加入当初“ダンスマシーン”と呼ばれた石田亜佑美は、グループのダンスの要。ガムシャラに走り抜けた10代を経て、現在は譜久村と並んでグループ最年長。力強さに加え女性らしさを身につけた、ハロプロ屈指のダンスメンバーへと成長した。



そして13期メンバーの加賀楓は、持ち前のスタイルを生かしたダイナミックなパフォーマンスが魅力。4年間ハロプロ研修生として過ごし、数々の先輩たちのステージを支えてきた、兎にも角にも努力の人。大人数の中でも目を引くのは、静かな熱さをダンスへとぶつけているからだろうか。





65thシングル「Are you Happy?/A gonna」(2018年6月13日発売)収録曲



◆キーワード3「楽曲」

キャッチーで個性的な楽曲もモーニング娘。の魅力のひとつ。そのほとんどをつんく♂が作詞作曲しているが、ここ数年では他のクリエイターが手がけることも増えている。



例えば「BRAND NEW MORNING」「ムキダシで抱き合って」などを手がけ、ポストつんく♂との呼び声も高い星部ショウ、「今すぐ飛び込む勇気」「五線譜のたすき」など数々のハロプロ曲を作詞した児玉雨子など、つんく♂イズムを受け継ぎつつ、新しい表現で彼女たちの可能性を広げるクリエイターが集う。



2015年に発売され、ライブで「LOVEマシーン」「恋愛レボリューション21」に並ぶとも劣らない盛り上がりを見せる「泡沫サタデーナイト」は、ロックバンド・赤い公園の津野米咲が手がけている。





61thシングル「泡沫サタデーナイト!/The Vision/Tokyoという片隅」(2016年5月11日発売)収録曲



◆キーワード4

近年、モーニング娘。’19だけでなくハロプロには、女性ファンが増えている。コンサートでのメンバーへの黄色い歓声も、年々大きくなっているように感じる。その理由として彼女たちの熱いパフォーマンスはもちろん、ビジュアルから入る人も少なくない。



筆頭に名前が挙がるのは、少年誌で表紙を飾ることも多い牧野真莉愛。ハロプロ研修生時代からその愛らしさで注目され、現在も圧倒的美貌とプロポーションで男女ともに指示が厚い。熱心な野球ファンで、ブログやMCでも隙あれば野球のことを語り出すのも魅力のひとつ。



カントリー・ガールズと兼任中の森戸知沙希も、白い肌に可愛らしい顔立ちで人気を集めているメンバーのひとり。童顔と人見知りゆえにおとなしそうに見られるが、意思が強く、しかし実はチャラいというギャップがたまらない。そして初々しい15期メンバー3人にもぜひ注目してほしい。加入発表時点から垢抜けたビジュアルで、すでに多くのファンを魅了中。今後どう成長していくのか、見守るなら今がチャンス!





67thシングル「人生Blues/青春Night」(2019年6月12日発売)収録曲



ROCK IN JAPAN FESTIVALのGRASS STAGEは彼女たちにとって現時点で最大級のステージだったが、きっとこれは通過点。他の追随を許さない偉大な歴史を重ね、また新たなファンを迎えに行くのだろう。そして今回紹介したのは一部で、モーニング娘。’19にはまだまだ個性的すぎるメンバーがいる。それに加えて9月に始まる秋ツアーからは新メンバー3人が合流し、さらに進化していく彼女たち。これからも形を変えながら、モーニング娘。というグループは続いていくのだ。