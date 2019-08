THE ORAL CIGARETTES “音を合わせる”ための方法とは

THE ORAL CIGARETTESが、8月20日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。28日(水)リリースのベストアルバム『Before It’s Too Late』にちなみ、“手遅れになる前に”手を打ちたい事があるリスナーの相談に乗りました。今回電話を繋いだのは、北海道在中、高校3年生の女子リスナーです。9日後に吹奏楽コンクールの全道大会に出場するのですが、集中できずいるとのこと。他にも、メンバーと音色や弾き方が合わず注意を受けることもあり、全国大会進出を目指しているのにスイッチが切り替わらずピンチだと言います。とーやま校長:何とかあと9日間頑張って、集中して仕上げていきたいってことね?リスナー:はい。とーやま校長:“音を合わせることが難しい”ということですが、これはバンドでもあります?THE ORAL CIGARETTES:ありますよ。とーやま校長:リハーサル中やライブ中に、「なんか今日は合ってないな」ってあるんですかね。そういうときは、どうされているのですか?鈴木重伸(Gt):本番前のリハーサルとか、スタジオに入ったときでも……よくね、拓也に言われるんですよ。「周りの音を、もうちょっと聴こうよ」って。とーやま校長:自分以外の。鈴木:そうですね。その意識的なところで変わることもありますね。拓也はハンドマイクが多いんで、それ以外の楽器3人でスタジオに入って、1曲を何時間もとことんやったりとかもしますね。とーやま校長:まずは突き詰めて話して、気持ちを合わせてやらないことには……ってことですよね。鈴木:会話ですね。山中拓也(Vo/Gt):みんなで、遊んだらいいんじゃないですか? 俺らよくするんですよ。セッションというか全くライブとかでやらん楽曲のフレーズを急に弾き始めて、みんながそれに乗ってくるみたいな。決まりきったものじゃないから、「あー、今のいいやん!」みたいになって、もう一回演奏を楽しくするところに戻す、というか。とーやま校長:そういう遊びね。いい!山中:そしたら「よし、もう一回やろう!」っていう気持ちに結構なれるな、っていつも思うんですけどね。中西雅哉(Dr):自分たちの曲やと、みんなが合っている気持ちになるんですよ。でもセッションやとみんなが何するか考えながら、何弾いてるか聴きながらやらないといけなくなるんでめっちゃ聴くし見るんです。そうすると、必然的に合うポイントが結構見えてくるんですよ。とーやま校長:へ~……。音を合わせるにはどうかということを聞いたけど、これは集中の仕方でもありますよね。結果的にはそれでひとつになれるんじゃないかな、って俺は思ったけど、(リスナーに向かって)話を聞いていてどう思った?リスナー:「そうすればいいんだ!」と、しっくりきたっていうか。作曲とかはできないので急にセッションは無理かもしれないんですけど、一回音を楽しんでやるところに戻るっていうのはすごくいいなと思いました。とーやま校長:それで集中力も上がるはずですしね。ここまでの練習は、あんまり楽しくはなかった?リスナー:そうですね。押し付けられているわけじゃないですけど、「やらなきゃ、やらなきゃ」っていうか。「こうやって」って言われるのがずっと溜まっていて。中西:自分ばっかり合わせにいこうとしても、結局みんなと合わせているポイントが違うと絶対合わなくて。だから「どういうところを意識しているの?」とか聞いて、会話するだけでも変わって来るし。とーやま校長:そうですよね。9日あれば……! これでいってみよう!リスナー:はい。ありがとうございます!THE ORAL CIGARETTESは、9月14日(土)・15日(日)に大阪・泉大津フェニックスで、初の主催野外ライブイベント『PARASITE DEJAVU~2DAYS OPEN AIR SHOW~』を開催。また11月に行われる対バンツアー『COUPLING TOUR BKW!! STRIKES BACK 2019』も発表されています。詳細は、オフィシャルサイト(https://theoralcigarettes.com/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/