須田景凪 2nd EP『porte』は「既製服の距離感で」

須田景凪さんが、8月21日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのとーやま校長とあしざわ教頭が、この日リリースのセカンドEP『porte』について聞きました。須田景凪さんは、2013年より“バルーン”名義でボカロPとして活動を開始。2017年には、楽曲「シャルル」がJOYSOUNDの発売曲年間カラオケ総合ランキングで1位を獲得。さらに、2017年と2018年の10代のカラオケランキングでも2年連続1位となりました。2017年からは“須田景凪”としても活動をはじめ、自身の声で歌った楽曲を発表しています。とーやま校長:『porte』というタイトル、なかなか聞きなれない言葉だなって思ったんですけど、どういう意味なんですか?須田:もともと“プレタポルテ”という言葉があって……特注服という意味の“オートクチュール”というファッション用語があるんですけど、“プレタポルテ”は普通のお店で売られている既製服という意味があるんです。綴りとしては“porter”なんですけど、既製服って好きなアイテムと合わせてもいいし、着なかったら飾っておいてもいいし、その距離感がすごく自分の音楽のありたい姿にちょうどいいなと思ってこのタイトルにしました。とーやま校長:普遍的だし、10年20年先も既製服ってあるじゃないですか。そういう音楽が詰まっているセカンド EPということなんですかね。須田:そういう距離感で聴いている方に寄り添えたら、一番嬉しいなと思っています。とーやま校長:1曲目に収録されている「veil」の、ミュージックビデオがあるじゃないですか。素敵なアニメーションだったんですけど、(YouTubeの)コメントを見たら海外の方からのコメントがめちゃめちゃついていて。海の向こうまで届いているんだなぁと思いました。須田:本当ですか。それは嬉しいですね。ちょっと見てみます。【須田景凪「veil」MV 】とーやま校長:この曲は、テレビアニメ『炎炎ノ消防隊』のエンディング主題歌で、2曲目の「MOIL」はアニメ映画『ニノ国』の主題歌なんですね。5曲中、2曲も主題歌が入っているってすごいことですよね。須田:ありがたいですね。お話をいただいたときはビックリしました。とーやま校長:街中で、自分の曲が突然流れてくるってこともありました?須田:テレビの音を、BGMとして流しているときってあるじゃないですか。そんなときに急に自分の音楽が流れてくるとビックリしちゃいますね。実感がないというか、人ごとに感じてしまうときがあるので。とーやま校長:そして3曲目の「語るに落ちる」は、半年前にSCHOOL OF LOCK! に出たことがきっかけで生まれた楽曲なんですか?須田:生放送に出演して、3日もしないうちに弾き語りで作った曲ですね。それまでは自分の音楽を聴いてくれている方のリアルな悩みとか今考えていることを、その人の言葉で生々しく聞く機会がなかったんです。いざ生の声を聞いてみると、いろいろ思うことがあって……。 今まで皆さんに何かを言うというテーマで曲を書いたことがなかったので、自分が音楽を通して言えることはなんだろうな、と思って書いた曲ですね。とーやま校長:めちゃめちゃ嬉しいです。須田先生の音楽を、ただ好きで聴いているみんなが力になって……。須田:めちゃめちゃいただいています!とーやま校長:それが形になるっていうのは、半永久的にこの気持ちも残るっていうことでもありますからね。あしざわ教頭:出会ってなかったら、この曲も生まれてないわけですもんね。須田:絶対生まれてなかったですね。とーやま校長:須田先生にとって、どんな5曲になりましたか?須田:1、2曲目は主題歌っていうこともあって、その作品に寄ったものになっています。 今までアルバムを作るときは、全体の統一感みたいなのを最初にイメージして全曲書いていくことが多かったんです。今回初めて、あえて統一感を無視して作りました。結果的に統一感が無いものになっちゃってもいいなってくらい、バラバラで書いているんです。作曲をし始めたころって、右も左もわからない、でも楽しい! みたいな感じってあるじゃないですか。久しぶりに、それを詰め込んだ作品になったなっていう気はしています。とにかく楽しかったな、っていう感じですね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/