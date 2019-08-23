此元和津也が脚本を手がける映画「ブラック校則」の場面写真が公開された。

映画「ブラック校則」は、生徒たちを必要以上に縛り付ける“ブラック校則”に立ち向かう、高校生たちの恋と友情を描く青春ストーリー。このたび佐藤勝利（Sexy Zone）演じる主人公・小野田創楽（そら）、そして高橋海人（King & Prince）演じる、創楽の親友・月岡中弥（ちゅうや）が顔や制服にペイントを施した姿でお目見えした。

映画「ブラック校則」は11月1日より全国公開。なお10月より日本テレビの深夜ドラマ枠「シンドラ」およびHuluにて、それぞれオリジナルの物語も展開される。

映画「ブラック校則」

2019年11月1日（金）全国公開

監督：菅原伸太郎

脚本：此元和津也

プロデューサー：河野英裕、長松谷太郎、大倉寛子

企画製作：日本テレビ／ジェイ・ストーム

制作プロダクション：AXON

配給：松竹

出演：佐藤勝利（Sexy Zone）、高橋海人（King & Prince）、モトーラ世理奈、田中樹（SixTONES / ジャニーズJr.）、箭内夢菜、堀田真由、葵揚、水沢林太郎 ほか

※高橋の高ははしごだかが正式表記。

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