8月23日放送の『ザ少年倶楽部』(BSプレミアム、毎週金曜18:00~)は、年に一度の「ザ少年倶楽部 in 大阪」。



今回のテーマは「Dream」。King & Princeは「Song for you ~君を信じて~」を、なにわ男子は「アオハル -With U With Me-」を番組初パフォーマンス。ゲストの中山優馬は、懐かしの楽曲をメドレーを披露する。



「関西ジュニアにQ」では、A.B.C-Z・河合郁人と藤原丈一郎が、関西ジャニーズJr.の素顔を暴くことに。「少クラポリス」は、Aぇ!groupの噂を大調査する。