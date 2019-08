負傷の鈴木福が小島よしおに勝利！　『シャザム！』記念イベント

映画『シャザム!』のブルーレイ&DVDリリース、デジタル配信記念イベントが開催され、鈴木福と小島よしおがイベントに駆けつけた。小島よしおは”シャザム”コスチュームを披露し、ふたりでスーパーヒーロー対決や、劇中にも登場する全米話題の”フロスダンス”にも挑戦!



映画『シャザム!』は異色のDCヒーローが世界を救う、掟破りのアクション・エンターテイメントだ。

記念イベントには主人公の少年ビリーと同世代の鈴木福が登場。実は利き手である左手中指を骨折したことを明かし、会場を驚かた。

また、ビリーが魔法の言葉を唱えると変身する大人ヒーロー「シャザム」のイメージにぴったりな小島よしおも、オーダーメイド のシャザムコスチューム姿で登場。

小島は「シャザ〜ぴ〜や!」と早速持ちネタと絡めて本作の魔法の言葉「シャザーム」をアレンジ!

自身のシャザム姿について聞かれると「こんなにしっくりくることはない。私服できたみたいな感じですよ。パンプアップもしてきましたから」と満足そうな様子だった。



本作の感想を聞かれると、鈴木は「ぼくと同年代の主人公がヒーローになれるなんて夢のような話で、とても親近感がもてた。コメディ要素もあって見やすくておもしろかった。クスッと笑っちゃう」と絶賛。

小島も「見た目は子供、中身は大人という設定がおもしろくて、さらにハートウォーミングな部分もあって心温まるストーリーとのバランスがよかった」と大人なコメントで作品の魅力をPRした。



イベントでは劇中でシャザムになったビリーが「ヒーローパワー実験」を繰り広げることにちなんで、ふたりで「スーパーヒーロー勝負」に挑んだ。



シャザムのパワー・神速の能力をどちらが持っているのかを試すため、反復横とび対決をすることに。「普段から野球や空手をやっているので体力はあると思う! 負けられない!」と自信をのぞかせる鈴木に小島も絶対に負けられない様子。

約20秒間の真剣勝負の結果は、小島28回、鈴木30回と僅差で鈴木の勝利となった。



さらに劇中に登場する、全米で話題のユニークな腰の動きが特徴のフロスダンスにも挑戦。練習してきたフロスダンスを披露してみせた。

途中でどんどんアレンジされる小島のダンスに鈴木も自然と動きを合わせ、さらにその流れで小島のネタである「そんなの関係ねぇ! はい! おっぱっぴー」もふたりで披露するなど、鈴木が6歳の頃から親交のあるふたりらしい終始息ぴったりな様子だった。



最後に本作の見どころを「みんなでもひとりでも、子供でも大人でも楽しめる作品。共感もできて、感動するところもある。本当に楽しめる映画なので、何回も観てほしい」と鈴木。

「声出して笑っちゃう映画。よしおシャザムとの違いも楽しんで (笑)!」と小島がメッセージを送った。

魔法の言葉「シャザーム」を唱えてイベントを締め、絶妙なコンビネーションを最後まで発揮していた。



SHAZAM! and all related characters and elements are trademarks of and (C)DC Comics. (C)2019 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.