『SHOW BY ROCK!!』の全てを手に入れろ！ 3969 GRATEFUL ROCK FESTIVAL情報も!!

『SHOW BY ROCK!!』COMPLETE Blu-ray BOXが2019年8月21日(水)に発売された。『SHOW BY ROCK!!』『SHOW BY ROCK!!しょ~と!!』『SHOW BY ROCK!!#』の全てが収録されており、『SHOW BY ROCK!!しょ~と!!』は初のBlu-ray化になる。



さらに、初回生産分特典に11月24日(日)にオリンパスホール八王子にて開催される「SHOW BY ROCK!!」3969 GRATEFUL ROCK FESTIVALの最優先販売申込券が封入される。



『SHOW BY ROCK!!』3969 GRATEFUL ROCK FESTIVALには、シアン役:稲川英里、チュチュ役:上坂すみれ、レトリー役:沼倉愛美、モア役:佐倉綾音、クロウ役:谷山紀章、ロージア役:日高里菜、アイレーン役:野口瑠璃子、チタン役:小林裕介、リカオ役:古川慎、しばりん役:高野麻里佳らが出演予定。さらなる出演者発表も控えているとのことで、期待が高まる。



この「『SHOW BY ROCK!!』3969 GRATEFUL ROCK FESTIVAL」内にて、ふたつの重大発表がされることが予告されており、こちらの内容にも期待したい。



『SHOW BY ROCK!!』6周年ということで、新たな展開が続々と発表されている本作品。今後の展開にも要注目だ。



【商品概要】

TVアニメ『SHOW BY ROCK!!』COMPLETE Blu-ray BOX



発売日:2019年8月21日(水)

品番・価格:PCXE.60175 2万8000円+税

初回生産分封入特典:『SHOW BY ROCK!!』3969 GRATEFUL ROCK FESTIVAL最優先販売申込券

特典映像:PV・CM集/ノンテロップOP・ED集

発売元:フリュー

販売元:ポニーキャニオン

■商品情報ページ:http://showbyrock-anime.com/?p=3345



【「SHOW BY ROCK!!」3969 GRATEFUL ROCK FESTIVAL概要】



日程:2019年11月24日(日)

会場:オリンパスホール八王子

出演:シアン役:稲川英里、チュチュ役:上坂すみれ、レトリー役:沼倉愛美、モア役:佐倉綾音、クロウ役:谷山紀章、ロージア役:日高里菜、アイレーン役:野口瑠璃子、チタン役:小林裕介、リカオ役:古川慎、しばりん役:高野麻里佳 ほか

内容:ROCKなライブイベント

料金:全席指定席