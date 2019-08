「批判と脅迫を一緒にしてはいけない」　若新雄純「表現の不自由展」めぐり提言

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。8月15日(木)の放送は、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が登場。最近起きたニュースを独自の視点で解説する「若新雄純の『色メガネ』」のコーナーでは、開催中止となった企画展「表現の不自由展・その後」について取り上げました。愛知県は8月14日(水)、同県で3年に1度開催される現代アートの祭典「あいちトリエンナーレ」内の企画展「表現の不自由展・その後」が中止となったことをめぐり、「県有施設等にガソリンを散布して着火する」などと書かれた脅迫メールが9日(金)までに約770通届いたことを発表しました。若新は、開口一番「今回のニュースを通して考えたいのは、みんな“批判の作法”をちゃんと身につけたほうがいいのではないか?ということ」と主張します。8月1日(木)から始まった企画展の作品のなかには、昭和天皇をモチーフにした映像作品などがあったことから、若新自身、「展示されていた内容については、良くないなと思って批判的な目で見ていた。好きか嫌いかで言えば、嫌い」と言います。しかしながら、「企画展自体をやめる必要はなかったと思う」とも。若新は、企画した側は最初から批判がたくさんくる覚悟はあっただろうと言います。しかし、「企画展をやめないなら火を点ける」など、脅迫があったため、「京都アニメーション放火事件があったばかりですし、タイミング的にもやめざるを得なかったのでは」と推察。「“批判”と“脅迫”はまったく違う。脅迫は違法行為」と声を大にします。今回、威力業務妨害容疑で逮捕者が出るほどの騒動に発展する事態となりましたが、若新は運営サイドの対応についても言及。「脅迫があった以上中止にしようという気持ちもわかる。でも、できれば『脅迫という違法行為があったので、この問題を解決するまでは開催を一時中断します』とするとか、その後、脅迫した人が捕まったのであれば企画展を堂々と再開すべきだったと思う。脅迫に対しては安全管理の視点で粛々と対応すべきで、表現の自由の問題とは分けて考えるべきだった。企画側は、“批判”と“脅迫”を混合して対応してしまったのがまずかったように感じる」と話します。作品は駅などにオープンに展示されていたわけではなく、「企画展は、チケット代を支払った人が鑑賞する場所なのだから、堂々と賛否両論があっていいし、厳しい意見が飛び交っていいと思う。作品に対する批判を受け止めるということであれば、脅迫は別問題として安全が確認できるまで一時中断の対応をしても、展示をやめてしまう必要はなかったし、ちゃんと続けて堂々と批判を受け入れ続ければ良かった。それが表現の自由を守るということだし、アートだと思う」と論じました。今回のテーマは、リスナーの反響も大きく、番組に寄せられたメッセージには「あらゆるネット社会にも、言えている気がします」といった声も。若新は、みんながちゃんと“批判の作法”を学んでいないがゆえに、「正しい批判の仕方がよくわからないんだと思う。それに、批判しても相手に届いているか、届いていないかわからないから、自分の行動が目に見える影響を及ぼすレベルまで、脅迫めいたことをしたくなってしまうんだろう」とし、相手が中止するのを見ることで間違った方法で自分の声が届いた気がしてしまうのではと推察します。そして最後に、「上手に批判をすることは簡単なことではない。だからといって脅迫という方向に逃げてはいけない。きちんと批判するための材料を集めたり、自分なりに考えたり、いろいろな人と話し合ったりして、批判する教養を高める必要がある。脅迫した瞬間に作品に対するアンチでも何でもなくただの犯罪になる。だから、する側もされる側も批判と脅迫を一緒にしてはいけないと思う」と警鐘を鳴らしていました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、乙武洋匡(火曜)、IVAN(水曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://park.gsj.mobi/program/show/38286