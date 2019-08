本渡楓＆松田利冴が生放送に参加！『刀使ノ巫女 刻みし一閃の燈火』

スマートフォン向けゲーム『刀使ノ巫女 刻みし一閃の燈火』の公式生放送「『刀使ノ巫女 刻みし一閃 の燈火』まだまだまだまだ生放送するよ 2019 夏」が2019年8月28日(水)に放送が決定! 衛藤可奈美役の本渡楓さん、益子薫役の松田利冴さん のキャスト2名でお届けする。



夏の暑さに負けない最新情報はもちろん、バラエティ企画も熱い内容(?)が盛りだくさんの予定だ。



▲松田利冴(左)/本渡楓(右)



放送はSQUARE ENIX PRESENTS、YouTube、ニコニコ放送にて20時30分から開始される。



本作は、オリジナルテレビアニメーション『刀使ノ巫女』の世界が、キャラクター目線で楽しめる剣戟コマンドバトルRPGとなった作品。

メインキャラクター原案をしずまよしのりが手掛け、音楽は『フィリスのアトリエ』などを手掛けた柳川和樹が担当している。

異形の存在を斬って祓う「刀使」と呼ばれる神薙ぎの巫女たちの物語を、アニメ本編とリンクしつつもうひとつの刀使たちの奮闘劇を描いている。



【放送概要】

公式生放送「『刀使ノ巫女 刻みし一閃 の燈火』まだまだまだまだ生放送するよ 2019 夏」



放送日:2019年8月28日(水)

放送時間:20:30〜

出演:本渡楓、松田利冴、椎名崇徳(『刀使ノ巫女 刻みし一閃の燈火』プロデューサー)