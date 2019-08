チャンピオンズリーグ(CL)・プレーオフのファーストレグ2日目が21日に各地で行われた。

予選3回戦でFW中島翔哉が所属するポルトを破ったクラスノダールは、アウェイでオリンピアコスと対戦。30分にミゲル・アンヘル・ゲレーロの得点で先制されると、78分と86分にはラザール・ランジェロビッチに2得点を許す。さらに89分にダニエル・ポデンスに絶妙なワンタッチループを沈められて、0-4の完敗を喫した。

■ファーストレグ

▼20日の結果

LASKリンツ 0-1 クラブ・ブルージュ

APOEL 0-0 アヤックス

CFRクルージュ 0-1 スラビア・プラハ

▼21日の結果

オリンピアコス 4-0 クラスノダール

ヤングボーイズ 2-2 ツルヴェナ・ズヴェズダ

ディナモ・ザグレブ 2-0 ローゼンボリ

■セカンドレグ

▼27日

クラスノダール vs オリンピアコス

ツルヴェナ・ズヴェズダ vs ヤングボーイズ

ローゼンボリ vs ディナモ・ザグレブ

▼28日

クラブ・ブルージュ vs LASKリンツ

アヤックス vs APOEL

スラビア・プラハ vs CFRクルージュ