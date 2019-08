10月放送アニメ『慎重勇者』、早くも慎重にOPとED曲を決める。

『Re:ゼロから始める異世界生活』シリーズや、『ゴブリンスレイヤー』などアニメーションを手がけるWHITE FOXが制作する『この勇者が俺TUEEEくせに慎重すぎる』(著:土日月/イラスト:とよた瑣織)略して『慎重勇者』が2019年10月よりTV放送を開始する。



また、早くもOPテーマ曲とEDテーマ曲が決まった。OPテーマ曲は、8thシングル「shadowgraph」(TVアニメ『ブギーポップは笑わない』OPテーマ) が発売前にMV再生数100万回を超えるなど、世界が注目するクリエイティブユニットMYTH & ROIDの10thシングルに決定した。



さらに、EDテーマ曲には、3rdシングル「Glow at the Velocity of Light」(TVアニメ「彼方のアストラ」EDテーマ)が発売となったばかりの安月名莉子(あづな・りこ)に決定した。昨年10月放送された人気アニメ『やがて君になる』のOPテーマ「君にふれて」でメジャーデビューしたばかりながら、早くも4thシングル「be perfect, plz!」が11月6日(水)に発売される。凛とした歌声に時折キュートな表情も見せる新しい安月名莉子を引き出したアップテンポな楽曲となっている。



<イントロダクション>

ド慎重勇者& 駄女神コンビ、超難度の異世界救済に挑む--!

超ハードモードな世界の救済を担当することになった女神リスタ。チート級ステータスを持つ勇者・聖哉の召喚に成功したが、彼はありえないほど慎重で……?

「鎧を三つ貰おう。着る用。スペア。そしてスペアが無くなった時のスペアだ」

異常なまでのストック確保だけに留まらず、レベルMAXになるまで自室に篭もり筋トレをし、スライム相手にも全力で挑むほど用心深かった! そんな勇者とかれに振り回されまくる女神の異世界救済劇、はじまる!







<キャスト>

竜宮院聖哉:梅原裕一郎、リスタルテ:豊崎愛生



<スタッフ>

原作:土日月(株式会社KADOKAWA / カドカワBOOKS刊)

キャラクター原案:とよた瑣織

監督:迫井政行



