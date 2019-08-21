アニメ「PSYCHO-PASS サイコパス」を原作とした舞台「PSYCHO-PASS サイコパス Chapter1―犯罪係数―」が、10月25日から11月10日まで東京・品川プリンスホテル ステラボールにて上演される。

虚淵玄による全面監修のもと、TVアニメ第1期のストーリーが展開される「PSYCHO-PASS サイコパス Chapter1―犯罪係数―」。公安局刑事課一係の執行官・狡噛慎也役を久保田悠来、同じく公安局刑事課一係で監視官の宜野座伸元役を真田佑馬、また刑事課一係のムードメーカー的存在で執行官の縢秀星役を橋本祥平、カリスマ的な資質と特殊な体質を持つ槙島聖護役を前山剛久が演じる。

また常守朱役には河内美里、唐之杜志恩役には愛加あゆ、六合塚弥生役には立道梨緒奈、チェ・グソン役には磯野大、泉宮寺豊久役には大塚尚吾、王陵璃華子役には藤本結衣、佐々山光留役には細貝圭、征陸智己役には今村ねずみが名を連ねた。チケットの一般発売は9月21日10時よりスタート。

天野明がキャラクターデザイン原案を手がけた「PSYCHO-PASS サイコパス」は、人間の心理状態や性格傾向を数値化する装置“シビュラシステム”が開発された近未来を舞台にしたオリジナルアニメーション作品。10月より第3期となる「PSYCHO-PASS サイコパス 3」が放送開始される。なお4月から5月にかけて、スピンオフとなる「舞台『PSYCHO-PASS サイコパス』」も上演された。

舞台「PSYCHO-PASS サイコパス Chapter1―犯罪係数―」

日程：2019年10月25日（金）～11月10日（日）

会場：東京都 品川プリンスホテル ステラボール

スタッフ

脚本：亀田真二郎（東京パチプロデュース）

演出：三浦香

監修：虚淵玄（ニトロプラス）

キャスト

狡噛慎也：久保田悠来

宜野座伸元：真田佑馬

常守朱：河内美里

縢秀星：橋本祥平

唐之杜志恩：愛加あゆ

六合塚弥生：立道梨緒奈

チェ・グソン：磯野大

泉宮寺豊久：大塚尚吾

王陵璃華子：藤本結衣

佐々山光留：細貝圭

征陸智己：今村ねずみ

槙島聖護：前山剛久

(c)サイコパス製作委員会 (c)舞台版『PSYCHO-PASS サイコパス Chapter1―犯罪係数―』 製作委員会