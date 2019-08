キム・ゴードン、キャリア初となるソロ・アルバムを10月にリリース

ソニック・ユースのベーシストとして知られ、「グランジのゴッドマザー」とも称されるキム・ゴードンが、40年近くにわたる音楽キャリア史上初となるソロ名義でのアルバム『No Home Record』を10月11日にリリース。合わせて、リード・シングル「Sketch Artist」のミュージックビデオも公開されている。



男女問わず誰しも憧れるその風貌とカリスマ性を持つキム・ゴードンは、ソニック・ユースとしての活動以外にもコートニー・ラブ率いるホールのデビューアルバムをプロデュースしたり、映像作家でありミュージシャンでもあるトニー・コンラッドやドラマー、エレクトロニック・ミュージシャンのイクエ・モリ、元プッシー・ガロアのジュリー・カフリッツ、ペイヴメントのスティーヴン・マルクマスなどを含む多くの著名アーティストとのコラボレーションも行ってきた。



また音楽だけでなく、ビジュアルアーティストとしても数多くのアート作品を制作し、多くのアート・ギャラリーに展示されている。さらに、日本でも人気を博したブランド「X-girl(エックスガール)」を立ち上げたことでも知られ、ファッションアイコンとしても名高い。2015年には私生活も赤裸々に綴った『GIRL IN A BAND キム・ゴードン自伝』を上梓し、The New York Timesのベストセラーで1位を獲得した。







このたび発表されたソロ・アルバム『No Home Record』は、エンジェル・オルセン、イヴ・トゥモア、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのオリジナル・メンバーであるジョン・ケイル、チャーリーXCXなどを手掛けたジャスティン・ライセンがプロデューサーを務め、LAでレコーディング。映画監督シャンタル・アケルマンの映画のタイトルからその名が付けられ、ユーモアを融合したゴードンの独特な作詞能力や挑戦的なサウンドメイキング、水彩画のように揺らめく声などが味わえる、エクスペリメンタルな作品となっているようだ。





<リリース情報>







Kim Gordon

『No Home Record』

発売日:2019年10月11日(金)

レーベル:BEAT RECORDS / MATADOR

品番:OLE1379CDJP

価格:¥2,200+税

国内盤CDには解説書・歌詞対訳封入



=収録曲=

01. Sketch Artist

02. Air BnB

03. Paprika Pony

04. Murdered Out

05. Dont Play it

06. Cookie Butter

07. Hungry Baby

08. Earthquake

09. Get Yr Life Back