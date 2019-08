声優・内田彩、アーティストデビュー5周年の幕開け！

『ラブライブ!』μsの南ことり役や、『けものフレンズ』のかばんちゃん役を演じる人気声優として活躍の内田彩が、2019年11月27日(水)に4thオリジナル・フルアルバムを発売する。デビュー記念日の11月12日(火)には、東京・池袋サンシャインシティ噴水広場にてデビュー5周年を記念したイベントを開催する。



2014年11月12日にアルバム『アップルミント』でソロデビューし、歌手としても鮮烈な存在感を放つ声優・内田彩。アーティストデビュー5周年を迎える今年、約2年2ヶ月ぶりとなる4thオリジナル・フルアルバムのリリースが決定した。最新シングルよりTVアニメ『五等分の花嫁』エンディングテーマ「Sign」や「Candy Flavor」はもちろん、書き下ろしの新曲が色とりどりに収められる。



また、デビュー記念日となる11月12日には、東京・池袋サンシャインシティ 噴水広場にてデビュー5周年を記念したフリーイベントを開催することも決定。同地でイベントを開催するのは、デビューアルバム『アップルミント』、アルバム『ICECREAM GIRL』発売以来の3度目となる。ファンは、一緒にメモリアルな一日を楽しめるチャンスだ。



さらに、新たに開設されたYouTube公式チャンネルでは、デビューアルバム『アップルミント』から最新シングル「Sign/Candy Flavor」までの、Music Videoを毎週フルサイズで公開することを発表した。チャンネルでは、今後もニューアルバムなどに関する情報を発表していく予定。



◆Release

2019/11/27

内田彩 4thオリジナル・フルアルバム「タイトル未定」

※予約開始や収録内容等の詳細は後日発表



◆YouTube

声優・内田彩、アーティストデビュー5周年を迎えることを記念してYouTubeチャンネルが開設!Music Videoフルサイズが毎週公開決定!

内田彩 -Aya Uchida- Music Channel



◆Event

2019/11/12(火)

内田彩アーティストデビュー5周年記念フリーイベント

会場:東京・池袋サンシャインシティ アルパB1F噴水広場

※優先エリア入場方法や開催時間などの詳細は追ってご案内いたします。