サザン新曲「愛はスローにちょっとずつ」と「いとしのエリー」を巡る考証

サザンオールスターズの新曲「愛はスローにちょっとずつ」がリリースされた。カップリングなしの単曲シングルとして、デジタル配信は8月12日にスタート。フィジカル版はデビュー40周年記念本『SOUTHERN ALL STARS YEARBOOK「40」』に封入のCDとなり、8月末に届けられる予定だという。



「愛はスローにちょっとずつ」は今年行われた40周年記念ツアーでも、唯一の新曲として披露されている。6月16日に東京ドーム公演を観た僕は、コンサート・レポートに「初期サザンを思い起こすようなバラード」と書いている。レコーディング・バージョンをあらためて聴いてみると、イントロのキーボードに「いとしのエリー」を思い起こすフレーズがあるのに気づく。思えば、今回のツアーでは「いとしのエリー」や「TSUNAMI」が演奏されなかったのだが、それはこの「愛はスローにちょっとずつ」ができてしまったからかもしれない。



40周年を期して、アイデアやコンセプトを凝らして作り上げた新曲ではなさそう。むしろ、不意に浮かんで、一気に書き上げた曲。ある種、そういう想定外の「できちゃった曲」の香りがするのが「愛はスローにちょっとずつ」だ。東京ドーム公演の時点ではリリースの仕方も決まっていなかったようだから、レコーディングはその後に行われたのかもしれない。



スムースで、メロウで、どこか懐かしくもあるムードにすっと引き込まれる感傷的なバラード。サウンド的には、あえて彼らがルーツとする1970年代以前のロック、ポップの要素だけで作ったようにも思われる。ジョージ・ハリスン風のスライド・ギター・ソロが出てくるあたりはお約束っぽい遊び心でもある。



同じバラードでも「TSUNAMI」ははるかに円熟味を感じさせるソング・クラフトが凝らされていた。テクニカルに構成されていたと言ってもいい。比べると、「愛はスローにちょっとずつ」は転調もせず、一筆書きのように、Aメロ、Bメロ、Cメロと続いていくだけ。だが、桑田佳祐の天才がこぼれ落ちるのは、その三つのメロディーの関係性だ。それぞれのメロディーの譜割りが発するリズミックな感覚が研ぎすまされているので、AメロからBメロへ、BメロからCメロへと切り替わる瞬間に、次はそう展開するのか!というスリルがある。



コード進行やサウンドでドラマチックに盛り上げることをしなくても、そういうメロディー(の中にあるリズム感覚)の運びだけで、さりげなく名曲を成立させてしまう。そこが桑田佳祐のソングライターとしての恐るべき天性だ。この新曲を聴いて、あらためて、それを思い知ったところもある。





振り返ってみると、サザンの初期における、彼のそういうソングライティングの頂点はやはり「いとしのエリー」だろう。「いとしのエリー」を書く前の一時期、桑田佳祐はスランプに陥っていたとされる。1stアルバムですべてを吐き出してしまい、新曲を作ろうと思っても、過去に作った曲をなぞったようなものになってしまう。だが、ある日、「いとしのエリー」ができた。あるいは、それも想定外の「できちゃった曲」だったのかもしれない。



「いとしのエリー」を初めて聴いた時、僕はああ、これで桑田佳祐という人は一生、グレートなミュージシャンとして歩み続けるだろうと確信した。そして、40年後の今、「愛はスローにちょっとずつ」を聴きながら、その通りになった彼のキャリアを確認していることになる。去った恋人を想う男の歌詞もいかにも桑田らしく、実は40年前に書かれた未発表曲と言われたら、それはそれで信じてしまいそうだ。



ただし、ここに聴ける歌声は今の桑田佳祐でなければ発することができないものに違いない。「とりとめのない夢 ひとり寝のララバイ」という歌い出しの中に聴ける深いビブラートや丁寧なファルセットには、アーロン・ネヴィルを思い起こした。



抑制された中に、濃密な表現がちりばめられたヴォーカリゼーションが続く。「愛はスローにちょっとずつ」に続く歌詞は「黄昏(セピア)に染まるんだ」。それでも愛を抱きしめて生きる人間の、幾重にも矛盾した感情を桑田の歌声は丁寧に描き出していく。最後に辿り着く「さよならも云えず」という淋しい言葉が、なぜか歓喜に包まれているようにも感じられる。



40年後の「いとしのエリー」。そう言ってもいいかもしれないが、狙って作られた懐古的な曲では決してない。むしろ、こんな「できちゃった曲」を出した次のサザンはぐっと攻めの姿勢になるのではないか。そんな予感もこの曲は湛えている。







