プライム・ストラテジーは8月20日、高速WordPress仮想マシン「KUSANAGI」の最上位版「KUSANAGI Premium Edition」の提供を開始すると発表した。同エディションは、Microsoft Azure Marketplaceにおいて「KUSANAGI for Microsoft Azure Premium Edition」として利用可能。

「KUSANAGI Premium Edition」の最大の特徴は、Webシステム高速化エンジン「WEXAL Page Speed Technology」を搭載している点。

同エンジンにより、バックエンド×ネットワーク×フロントエンドの重層的な最適化を行い、Webページの表示高速化、Google「PageSpeed Insigints」のスコア改善、広告の速やかな表示を実現する。

「KUSANAGI Premium Edition」はKUSANAGIの標準機能に加え、最新版WordPress 5.x 系統に対する動作を保証、CentOS 7 EOL までの、リポジトリからの各種モジュールアップデートに対応、nginxとApacheのシボレス認証(SP)への対応といった特徴を備えている。