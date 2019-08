実田千聖の美イラストをゲット!!『囚われのパルマ』3周年記念コラボ情報必見

2019年8月30日(金)にNintendo Switch版がリリースされ、同日3周年を迎えるガラス越しの体感恋愛アドベンチャーゲーム『囚われのパルマ』。本作のキャラクターデザインを務める実田千聖による3周年記念イラストが公開された。公式サイトではこのイラストの待受画像も配布中!



さらにカプコン公式通販サイト「イーカプコン」にて、『囚われのパルマ』シリーズ3周年を記念した描き下ろしグッズ等がセットになった限定書籍が8月30日(金)15:00より予約開始予定だ。

チアキのぬいぐるみなど、『囚われのパルマ Refrain』の新作グッズも同日より予約開始予定となっている。



また、シリーズ3周年とNintendo Switch版『囚われのパルマ』の発売を記念して、さまざまなイベントや企画が進行中だ。今回はパセラリゾーツとのコラボが決定!



そのほか、Nintendo Switch版『囚われのパルマ』公式サイトに掲載中の「教えてサボちゃん」コーナーが更新!

Nintendo Switch Liteに関する情報が追加されているので、気になる方はぜひチェックしてみよう。



【『囚われのパルマ』×パセラリゾーツ】



2019年8月30日(金)の『囚われのパルマ』シリーズ3周年を記念し、 2019年8月30日(金)~2019年9月30日(月)の間、パセラリゾーツAKIBAマルチエンターテインメントにおける期間限定コラボカフェ展開が決定した。



店内各所に飾られた『囚われのパルマ』シリーズ関連イラストが、お客様をお出迎え! 過去、カプコンバーで人気を誇った懐かしのメニューに加え、3周年を記念した新作メニューや素敵なノベルティも多数登場する。



また、2019年8月30日(金)の3周年記念日限定で、”男前豆腐店×「囚われのパルマ」シリーズコラボ豆腐”を本コラボカフェでも配布することが決定した。



<コラボメニュー紹介>※価格は全て税込

■ドリンク

【新規】

①チアキ 野菜スムージー(ソフトドリンク):750円

②ハルト コーヒーミルクジュレ(ソフトドリンク):750円

③アオイ マンゴーひまわり(ソフトドリンク):750円

④須田看守 ブルーレモネード(ソフトドリンク):700円

⑤サボミ 青りんごメロンジュース(ソフトドリンク):700円

⑥門司 アップルバイオレット(ソフトドリンク):750円

【復刻】

⑦ハルト フラワースカッシュ(ソフトドリンク):750円

⑧アオイ 大輪咲くラズベリーティー(ソフトドリンク):750円

⑨狩谷看守への手土産(アルコール):830円

⑩サボちゃん 抹茶ラテ(ソフトドリンク):750円

⑪風呂上りのフルーツオレ(ソフトドリンク):700円





■フード

【新規】

①チアキ 愛情たっぷりオムライス 1,080円 ※別添えのケチャップでハートを描くことができます。

②君へ贈る…特製フラワーサラダ:880円

③チアキ ドキドキチョコレート:730円

④生ハム&野菜スティック~ツナマヨソース~:780円

⑤ガラス越しのチーズケーキ~ハルトver.~:780円

⑥ガラス越しのチーズケーキ~アオイver.~:780円

⑦ガラス越しのチーズケーキ~チアキver.~:780円

【復刻】

⑧ハルト ちょっと焦げたバナナのケーキ 庭園風:800円

⑨ハルトとアオイへ…特製フライドポテト:780円

⑩アオイ トマト入りハンバーガー ヒマワリサラダ添え:780円

⑪ポテトサラダピザ:1280円

⑫ハルトとアオイへ…差し入れのたまご焼き(出汁):630円







▼コラボ期間中、来店するごとに『囚われのパルマ』『囚われのパルマ Refrain』オリジナルランチョンマット(全4種)をランダムでいずれか1つプレゼント!





▼コラボメニューを注文する度に『囚われのパルマ』『囚われのパルマ Refrain』オリジナル缶バッジ(全12種)がランダムで1つプレゼントされる。







▼各ドリンク価格に1000円をプラスしていただき、ドリンクセットをご注文いただくことで、『囚われのパルマ』『囚われのパルマ Refrain』オリジナルタンブラー(全4種)のいずれかお好きな柄を1つGETできる。









<男前豆腐店×「囚われのパルマ」シリーズコラボ豆腐を本コラボカフェでも8月30日限定で配布決定!>

<カラオケ利用でお得な「囚われのパルマ」シリーズ3周年記念パックが秋葉原に登場>

パセラリゾーツAKIBAマルチエンターテインメントでのコラボカフェ期間中、同ビル内のカラオケパセラにて利用できる、食べて歌って遊んでお得な「囚われのパルマ」シリーズ3周年記念パックをご用意。コラボメニューに舌鼓を打ちながら、ルーム内のモニターで迫力の面会を楽しむことができる。

利用料金は3500円(税込)で1名様2時間利用。



■フード

①ハルトとアオイへ…特製フライドポテト

②チアキ 愛情たっぷりオムライス



■ドリンク

③サボちゃん 抹茶ラテ

④風呂上りのフルーツオレ

※③、④のどちらか1つ

※フードは①、②双方が付きますが、ドリンクは③、④のうちいずれか好きな方1つとなります



▼ノベルティとして『囚われのパルマ』『囚われのパルマ Refrain』オリジナル缶バッジ3種セット(ハルト/アオイ/チアキ)のA~Dのセット4種の中からどれか1セットがランダムでもらえる。





さらに、Nintendo Switch版『囚われのパルマ』とNintendo Switch本体をルームに持ち込むことで、大画面で迫力の面会をお楽しむこともできる。専用の接続端子は店舗でもお貸出し可能となっている。



『囚われのパルマ』公式サイトでは公開中のNintendo Switch版のあれこれをわかりやすく紹介する「教えてサボちゃん」コーナーを更新! モバイル版のファンが気になることも、Nintendo Switch版で初めて触れる方の素朴な疑問にも、本作のマスコットキャラクター「サボちゃん」が答えてくれる。





(C)CAPCOM CO., LTD. 2018 ALL RIGHTS RESERVED.