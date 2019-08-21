MOMOLAND、新アルバムのメインビジュアルモチーフはフルーツ

MOMOLANDが、9月4日にリリースするJAPAN 1stアルバム『Chiri Chiri』の新ビジュアルを公開した。
今回のメインビジュアルのモチーフは「フルーツ」。メンバーのキュートな表情に加え、それぞれのフルーツに合わせたメイクやアクセサリーなどの小物にも注目が集まる。また、9月5日東京・9月9日大阪で開催される1stアルバム購入者対象の封入イベント詳細も発表、9月6日、8日には「MOMOLAND JAPAN 2019 Fan Event（仮）」も開催される。
＜リリース情報＞
MOMOLAND
1st ALBUM『Chiri Chiri』
発売日：2019年9月4日（水）
・通常盤
価格：3000円（税抜）
内容：CDのみ
＝CD収録曲＝
※全タイプ共通
1. Chiri Chiri
2. Pinky Love
3. BBoom BBoom -Japanese ver.-
4. BAAM -Japanese ver.-
5. Im So Hot -Japanese ver.-
6. Only one you -Japanese ver.-
7. Wonderful Love （EDM Version） -Japanese ver.-
8. Curious -Japanese ver.-
9. Freeze -Japanese ver.-
10. Welcome to MOMOLAND -Japanese ver.-
※歌詞ブックレット 16ページ
※全タイプ共通（通常盤は初回プレス分のみ）
・個別サイン会参加券（6種）・ハイタッチ会参加券（1種）・お楽しみ券（1種）、全8種より1種ランダム封入
初回限定盤
価格：4167円（税抜）
内容：CD+DVD
＝DVD収録＝
・「BBoom BBoom -Japanese ver.-」Music Video
・「BAAM -Japanese ver.-」Music Video
・「Im So Hot -Japanese ver.-」Music Video
・「BBoom BBoom -Japanese ver.-」Making of Music Video
・「BAAM -Japanese ver.-」Making of Music Video
・「Im So Hot -Japanese ver.-」Making of Music Video
※歌詞ブックレット 24ページ
※リリースイベント詳細
https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t11752/
＜イベント情報＞
「MOMOLAND JAPAN 2019 Fan Event（仮）」
2019年9月6日（金）神奈川・川崎CLUB CITTA
時間：〈昼の部〉14:00/15:00 〈夜の部〉18:00/19:00
チケット料金
・一般：7500円（税込）
・ファミリーチケット（小学生以下1名+大人1名）13000円（税込）
◎オールスタンディング
◎入場時ドリンク代別途
◎3歳以上有料/3歳未満入場不可
2019年9月8日（日）大阪・Zepp Osaka Bayside
時間：〈昼の部〉13:00/14:00〈夜の部〉17:00/18:00
[チケット料金]
・一般7500円（税込）
・ファミリーチケット（小学生以下1名+大人1名）13,000円（税込）
◎オールスタンディング
◎入場時ドリンク代別途
◎3歳以上有料/3歳未満入場不可
MOMOLAND 公式ホームページ
https://momoland.jp/
MOMOLANDが、9月4日にリリースするJAPAN 1stアルバム『Chiri Chiri』の新ビジュアルを公開した。
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