MOMOLAND、新アルバムのメインビジュアルモチーフはフルーツ

MOMOLANDが、9月4日にリリースするJAPAN 1stアルバム『Chiri Chiri』の新ビジュアルを公開した。



今回のメインビジュアルのモチーフは「フルーツ」。メンバーのキュートな表情に加え、それぞれのフルーツに合わせたメイクやアクセサリーなどの小物にも注目が集まる。また、9月5日東京・9月9日大阪で開催される1stアルバム購入者対象の封入イベント詳細も発表、9月6日、8日には「MOMOLAND JAPAN 2019 Fan Event(仮)」も開催される。





<リリース情報>







MOMOLAND

1st ALBUM『Chiri Chiri』



発売日:2019年9月4日(水)



・通常盤

価格:3000円(税抜)

内容:CDのみ

=CD収録曲=

※全タイプ共通

1. Chiri Chiri

2. Pinky Love

3. BBoom BBoom -Japanese ver.-

4. BAAM -Japanese ver.-

5. Im So Hot -Japanese ver.-

6. Only one you -Japanese ver.-

7. Wonderful Love (EDM Version) -Japanese ver.-

8. Curious -Japanese ver.-

9. Freeze -Japanese ver.-

10. Welcome to MOMOLAND -Japanese ver.-



※歌詞ブックレット 16ページ

※全タイプ共通(通常盤は初回プレス分のみ)

・個別サイン会参加券(6種)・ハイタッチ会参加券(1種)・お楽しみ券(1種)、全8種より1種ランダム封入



初回限定盤

価格:4167円(税抜)

内容:CD+DVD

=DVD収録=

・「BBoom BBoom -Japanese ver.-」Music Video

・「BAAM -Japanese ver.-」Music Video

・「Im So Hot -Japanese ver.-」Music Video

・「BBoom BBoom -Japanese ver.-」Making of Music Video

・「BAAM -Japanese ver.-」Making of Music Video

・「Im So Hot -Japanese ver.-」Making of Music Video

※歌詞ブックレット 24ページ



※リリースイベント詳細

https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t11752/





<イベント情報>



「MOMOLAND JAPAN 2019 Fan Event(仮)」



2019年9月6日(金)神奈川・川崎CLUB CITTA

時間:〈昼の部〉14:00/15:00 〈夜の部〉18:00/19:00

チケット料金

・一般:7500円(税込)

・ファミリーチケット(小学生以下1名+大人1名)13000円(税込)

◎オールスタンディング

◎入場時ドリンク代別途

◎3歳以上有料/3歳未満入場不可



2019年9月8日(日)大阪・Zepp Osaka Bayside

時間:〈昼の部〉13:00/14:00〈夜の部〉17:00/18:00

[チケット料金]

・一般7500円(税込)

・ファミリーチケット(小学生以下1名+大人1名)13,000円(税込)

◎オールスタンディング

◎入場時ドリンク代別途

◎3歳以上有料/3歳未満入場不可



