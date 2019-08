Ryugo Ishida、「BlackEyePatch」とのコラボレーションでミックステープをリリース

ゆるふわギャングのRyugo Ishidaが、ブランド「BlackEyePatch」とのコラボで全13曲入りのミックステープ『TAPE TAPE』をリリースすることになった。



一昨年表参道のOpening Celemonyで開かれたBlackEyePatchのPop Up Storeでライブをしたところから交流が始まり、Ryugo Ishidaのミックステープの制作がスタート。Ryugo Ishidaのソロ作の発表は、2016年リリースのソロアルバム『EverydayIsFlyday』以来となり、『TAPE TAPE』では『EverydayIsFlyday』以降のRyugo Ishidaのストーリーが描かれている。トータルプロデュースをゆるふわギャングのAutomaticが手がけ、他にRyan HemsworthやSPRAらがプロデューサーとして参加している。フィーチャーリングにはゆるふわギャングのNENE、『EverydayIsFlyday』の頃からの盟友LUNV LOYAL、そして土浦の期待の新星S9UALL(スコール)が参加している。サウンド面ではエンジニアのD.O.I.がミックスを担当。また90-2000年代のミックステープのように全編がつながったマスターミックス仕上げになっている。『TAPE TAPE』は、本日8月21日より各ストアで配信が始まり、9月18日には数量限定でCD版もリリースされる。



Ryugo Ishidaは、今週8月24日の深夜に渋谷WWW Xにて開催されるイベント"20190824"に出演し、新曲も披露とのこと。





<リリース情報>







Ryugo Ishida

BlackEyePatch Presents『TAPE TAPE』



配信日:2019年8月21日(水)

CD発売日:2019年9月18日(水)



=収録曲=

1. Freestyle

2. 自由

3. 取扱注意

4. Take Off (feat. S9UALL)

5. ICE

6. BEBE

7. Stacks

8. Sick

9. Level Up (feat. LUNV LOYAL)

10. 東京OneDay

11. No Rooftop (feat. NENE)

12. No Lie

13. 今