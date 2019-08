AKB48全国ツアー神奈川公演を開催、昼夜2公演で怒涛の汗だくパフォーマンス【写真17点】

8月20日(火)、AKB48が約4年ぶりとなる単独での全国ツアー「AKB48全国ツアー2019〜楽しいばかりがAKB!〜」の神奈川公演を、カルッツかわさきにて開催した。



7月7日(日)NHK大阪ホールを皮切りにスタートしたAKB48の全国ツアー。神奈川公演は昼夜2公演が行われ、昼公演にはチームBが、夜公演にはチーム4が出演した。



昼の部・岩立チームBとして初めてとなる全国ツアーは、キャプテン岩立沙穂の出身地・神奈川県。柏木由紀の「私たちチームBと一緒にいっぱいいっぱい盛り上がっていきましょう!」という掛け声から、7曲連続のパフォーマンスに汗だくのメンバー。



福岡聖菜は「神奈川生まれ神奈川育ちなので本当に嬉しいです! チームBは先輩後輩関係なくわちゃわちゃしてるので、今日はファンの皆さんもチームBの一員になった気分で盛り上がっていきましょう!」と今日の意気込みを語り、会場のファンを盛り上げた。



ユニットコーナーでは、大盛真歩が「今日はみなさんをメロメロにしちゃいたいと思います!」とソロで「わるきー」を披露。続いて神奈川県出身の岩立沙穂、久保怜音、福岡聖菜の3人で「ロマンス・プライバシー」をパフォーマンス。



恒例となった撮影コーナーやゲームコーナでのファンとの交流も大いに盛り上がり、あっという間に本編ラストスパート。アンコール明けは王道チームB楽曲の「遠距離ポスター」「シアターの女神」でファンの熱気も最高潮に。



岩立から今日のコンサートの感想を聞かれた吉川七瀬は「コンタクトが曇るくらいみなさんの熱気を感じて、今日のことは一生忘れません!」と天然っぷりを発揮。そして岩立は「みんなで楽しく、そして時にはお互い刺激しあって、もっともっと輝いていけるようなチームにしていきたい」とキャプテンとしての意気込みを語り、岩立チームB初の全国ツアーは幕を閉じた。





チームBの昼公演



夜の部・村山チーム4は、「チューしようぜ!」「初恋ダッシュ」で会場を温めると「走れ! ペンギン」でファンは一気にヒートアップ。黄色のペンライトが揺れる中「ハートの脱出ゲーム」「チーム坂」「LOVE 修行」など歴代チーム4楽曲などのレパートリーでボルテージはMAXに。



ユニットコーナでは、岡田奈々と佐藤七海の妖艶な「I’m sure」でファンを釘付けにし、村山彩希や永野芹佳、大森美優、佐藤妃星、高岡薫で「野蛮な求愛」をダンサブルにパフォーマンスするなどチーム4の個々の持ち味を惜しげもなく表現した。



途中MCではキャプテン村山が研究生に、超高難度な振付の「NO WAY MAN」を1.7倍速で躍らせるも、一振りもできない結果に。一方、急に振られた佐藤妃星と高岡薫は完璧に踊りきり、会場から盛大な拍手を送られた。



またゲームコーナーでは、ライブ前日が誕生日の多田京加、ライブ当日が誕生日の濱咲友菜(※「濱」は俗字が正式表記)に、メンバーとファンからのサプライズが。聞かされていなかった二人は動揺しつつも「ゲームを真剣にやるつもりだったのに、こんなことが起こるなんて素晴らしくありがとうございます」と語り、キャプテン村山からは「2人にとってこの1年が幸せでいっぱいになるように」と祝福の言葉を贈られた。



アンコール明けは、「夢力」や岡田センターでの「ジャーバージャ」で会場を盛り上げ、キャプテン村山が「もっと色んな場所でチーム4がコンサートできるようにこれからもパワーアップしていきますので、これからも応援よろしくお願いします!」と挨拶し、今回のツアー共通のラストソング「君と虹と太陽と」で幕を閉じた。



来週8月31日(土)には、福岡・福岡サンパレス ホテル&ホールにて、ツアー選抜のコンサートが開催される予定。





誕生日の2人へメンバーとファンからのサプライズ



▽公演概要 公演名:「AKB48全国ツアー2019〜楽しいばかりがAKB!〜」神奈川公演

時間: 2019年8月20日(火)

会場:カルッツかわさき

出演:〈昼公演〉

AKB48 Team B 岩立沙穂/太田奈緒/大盛真歩/大家志津香/奥原妃奈子/柏木由紀/川原美咲/北澤早紀/久保怜音/佐々木優佳里/佐藤朱/田北香世子/谷口めぐ/中西智代梨/樋渡結依/福岡聖菜/山邊歩夢/吉川七瀬

Opening Act:大竹ひとみ/齋藤陽菜

〈夜公演〉

AKB48 Team 4

浅井七海/稲垣香織/歌田初夏/大西桃香/大森美優/岡田奈々/川本紗矢/行天優莉奈/黒須遥香/坂口渚沙/佐藤妃星/佐藤七海/高岡薫/多田京加/達家真姫宝/永野芹佳/濱咲友菜/平野ひかる/馬嘉伶/宮里莉羅/村山彩希/山内瑞葵

Opening Act:本間麻衣/石綿星南/蔵本美結/吉橋柚花

観客数(各公演):1,900人

※濱咲友菜の「濱」は俗字が正式表記



▽昼公演セットリスト〈出演:Team B〉

OA わがままな流れ星 大竹、齋藤

0 overture -

1 正義の味方じゃないヒーロー ALL

2 重力シンパシー ALL

3 西瓜 BABY ALL

4 みなさんもご一緒に ALL

5 恋愛サーカス ALL

6 隕石の確率 ALL

7 チーム B 推し ALL

8 わるきー 大盛

9 ロマンス・プライバシー 久保、岩立、福岡

10 ごめんね ジュエル 奥原、中西、大家、佐藤朱

11 MARIA 樋渡、柏木、佐々木

12 Mystery Line 川原、谷口、太田

13 初恋ダッシュ 山邊、吉川、田北、北澤

14 Baby ! Baby ! Baby ! ALL

15 さよならクロール ALL

16 Teacher Teacher ALL

17 NO WAY MAN ALL

18 僕たちは戦わない ALL

19 言い訳 Maybe ALL

20 希望的リフレイン ALL

21 大声ダイヤモンド ALL

22 そばかすのキス ALL

~アンコール~

EN1 完璧ぐ~のね ALL

EN2 遠距離ポスター ALL

EN3 シアターの女神 ALL

EN4 君と虹と太陽と ALL



▽夜公演セットリスト〈出演:Team 4〉

OA 完璧ぐ~のね 本間、石綿、蔵本、吉橋

0 overture -

1 チューしようぜ! ALL

2 初恋ダッシュ ALL

3 走れ!ペンギン ALL

4 ハートの脱出ゲーム ALL

5 チャイムは LOVE SONG ALL

6 チーム坂 ALL

7 LOVE 修行 ALL

8 初恋の鍵 山内、坂口

9 カフカとでんでんむ Chu ! 川本、稲垣、宮里、馬、多田、平野

10 I’m sure. 岡田、佐藤七

11 クロス 黒須、歌田、濱

12 Which one 大西、浅井、行天、達家

13 野蛮な求愛 村山、永野、大森、佐藤妃、高岡

14 ロックだよ、人生は… ALL

15 4 Stars ALL

16 Teacher Teacher 浅井、稲垣、大森、岡田、黒須、川本、佐藤妃、村山、山内、歌田、西、行天、坂口、佐藤七、永野、濱

17 NO WAY MAN 同上

18 僕たちは戦わない 同上

19 言い訳 Maybe ALL

20 希望的リフレイン ALL

21 大声ダイヤモンド ALL

22 靴紐の結び方 ALL

~アンコール~

EN1 猫アレルギー ALL

EN2 夢力 ALL

EN3 ジャーバージャ ALL

EN4 君と虹と太陽と ALL