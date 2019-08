チャンピオンズリーグ(CL)・プレーオフのファーストレグ1日目が20日に各地で行われた。

昨シーズン4強のアヤックスは、アウェイでAPOELと対戦。48分にドニー・ファン・デ・ベークがペナルティエリアに抜け出して左足を振り抜いたが、シュートは枠に飛ばず。逆に58分にはAPOELのアンドリヤ・パヴロヴィッチに決定的なヘディングシュートを許すが、このピンチはクロスバーに救われた。80分にはノゼア・マズラウィが2枚目のイエローカードを受けて退場。10人となったアヤックスは得点を奪えず、このままスコアレスドローで終了した。

▼20日の結果

LASKリンツ 0-1 クラブ・ブルージュ

APOEL 0-0 アヤックス

CFRクルージュ 0-1 スラビア・プラハ

▼21日の対戦カード

ヤングボーイズ vs ツルヴェナ・ズヴェズダ

オリンピアコス vs クラスノダール

ディナモ・ザグレブ vs ローゼンボリ

■セカンドレグ

▼27日

クラスノダール vs オリンピアコス

ツルヴェナ・ズヴェズダ vs ヤングボーイズ

ローゼンボリ vs ディナモ・ザグレブ

▼28日

クラブ・ブルージュ vs LASKリンツ

アヤックス vs APOEL

スラビア・プラハ vs CFRクルージュ