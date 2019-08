8月22日放送の『ダウンタウンDX』(読売テレビ・日本テレビ系、毎週木曜22:00~)は、赤楚衛二、白濱亜嵐(EXILE/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、中務裕太(GENERATIONS from EXILE TRIBE)、バイきんぐ、ゆりやんレトリィバァらをゲストに迎え、熱中していることやハマっていることを大公開する。



初登場となる中務が夢中になっているのはハリネズミ。中務は「2匹飼っています。これはお風呂に入れている。洗面所に水を溜めて」と写真、動画を公開する。冷蔵庫には餌となる生きたミミズが大量に! また、関口メンディー(EXILE/GENERATIONS from EXILE TRIBE)がハリネズミを抱っこ中に起きたハプニング映像も。



同じく初登場の白濱はプードルとラブラドールのミックス犬、ラブラドゥードルを飼っている事を明かす。この後、白濱は「普段はダンスをメインにやっている。最近、作曲もやっていて」と自宅のスタジオを公開し、「パフォーマーはアスリートと一緒。将来的に体を動かさなくてもイイように」と将来を見据えて始めた事を明かす。他にも、白濱は「ダンサーなんですけど、大きい音が苦手。リハーサルは耳栓をしています。耳が悪くなると将来怖いなって」と耳を大事にしている事を告白。中務は「フェスに一緒に行くんですけど、生音が聴けるのにこれ(耳栓)を付けている。何してんねんって思うんですけど」と暴露する。



ゆりやんはお尻に夢中。ヒップを鍛えてバキッとさせたいという。ゆりやんは「アメリカズ・ゴット・タレント(米オーディション番組)に出演したんですけど、アメリカの女性はお尻がバキバキで、きれいなんです」と影響されてお尻を鍛えている事を明かす。この後、ゆりやんがドSの女性インストラクターとお尻を鍛えるVTRを公開。白濱はこのオーディション番組でゆりやんが披露した謎の手のひらの動きがEXILE TRIBE中で話題になっている事を明かす。