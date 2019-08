WANIMAがニューアルバム「COMINATCHA!!」を10月23日にリリースすることが決定した。

彼らにとって1年9カ月ぶりのアルバムとなる本作には、映画「ONE PIECE STAMPEDE」の主題歌「GONG」、アサヒ飲料「三ツ矢サイダー」のテレビCMソング「夏のどこかへ」、映画「OVER DRIVE」の主題歌「Drive」、テレビドラマ「メゾン・ド・ポリス」の主題歌「アゲイン」といった強力なタイアップ曲や、関ジャニ∞に提供した「ここに」のセルフカバー、ライブでのみ披露していた「りんどう」など全15曲を収録。初回限定盤にはDVD「1CHANCE DISC」とフォトブックレットが同梱される。また初回限定盤および通常盤の初回プレス分は“藤くんレッド”なる赤いカラーケース仕様となる。

アルバムのリリース発表に伴い、メンバーが収録曲「JOY」「シャララ」をバックにスカイダイビングする姿を捉えたアルバムトレイラーがYouTubeにて公開中。9月8日までに対象店舗およびECショップにてアルバムを予約すると、特典として“スタッフが勝手に作ったアイマスク”がプレゼントされる。

KENTA(B, Vo) コメント

スゴかしヤバかしウマか!!

たまらんアルバムが出来ました。

WANIMAに出逢えてよかったです。

15曲色んなWANIMAをお楽しみに!!

WANIMA「COMINATCHA!!」収録曲

01. JOY

02. 夏のどこかへ

03. Like a Fire

04. BOUNCE

05. GONG

06. 宝物

07. シャララ

08. BROTHER

09. Drive

10. Baby Sniper

11. 渚の泡沫

12. ここに

13. りんどう

14. アゲイン

15. GET DOWN