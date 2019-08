京都アニメーションの歴代劇場アニメ作品の特集上映が決定。8月23日より東京・新宿ピカデリー、京都・MOVIX京都にて行われる。

ラインナップされたのは「映画 けいおん!」「映画『聲の形』」「たまこラブストーリー」「涼宮ハルヒの消失」「天上人とアクト人 最後の戦い」や、「中二病でも恋がしたい!」「境界の彼方」「Free!」「響け!ユーフォニアム」の劇場アニメシリーズ。ただし「劇場版 響け!ユーフォニアム~誓いのフィナーレ~」「劇場版 Free!-Road to the World-夢」「涼宮ハルヒの消失」「天上人とアクト人 最後の戦い」の4作品はMOVIX京都のみでの上映となる。また2劇場以外での特集上映も予定されており、決定次第、上映劇場の公式サイトにて告知される。

チケットは各劇場公式サイトか劇場窓口にて購入可能。公式サイトでは上映3日前の22時から、窓口では2日前から取り扱う。上映日程などの詳細は下記のリストにて確認しよう。

今回の特集上映は「映画 けいおん!」「劇場版 響け!ユーフォニアム~誓いのフィナーレ~」など京都アニメーションの劇場アニメを数多く配給してきた松竹と、松竹マルチプレックスシアターズによって企画されたもの。松竹マルチプレックスシアターズは本企画の意図について、公式サイトにて「京都アニメーションの皆様が生み出した数多くの素晴らしい作品を映画館の大スクリーンでお客様に観ていただく機会を作りたいと考え、新宿ピカデリーとMOVIX京都にて特集上映を企画いたしました」と説明している。

京都アニメーション映画作品 特集上映

料金:各劇場通常料金 ※サービスプライス、サービスデイは利用可能 ※無料鑑賞クーポン、各種招待券、株主券、新聞等の無料券は利用不可

東京都 新宿ピカデリー

2019年8月23日(金) 「映画 けいおん!」

2019年8月24日(土) 「小鳥遊六花・改 ~劇場版 中二病でも恋がしたい!~」

2019年8月25日(日) 「たまこラブストーリー」

2019年8月26日(月) 「劇場版 境界の彼方 -I'LL BE HERE- 過去篇」

2019年8月27日(火) 「劇場版 境界の彼方 -I'LL BE HERE- 未来篇」

2019年8月28日(水) 「映画 ハイ☆スピード!-Free! Starting Days-」

2019年8月29日(木) 「劇場版 響け!ユーフォニアム~北宇治高校吹奏楽部へようこそ~」

2019年8月30日(金) 「映画『聲の形』」

2019年8月31日(土) 「劇場版 Free!-Timeless Medley- 絆」

2019年9月1日(日) 「劇場版 Free!-Timeless Medley- 約束」

2019年9月2日(月) 「劇場版 響け!ユーフォニアム~届けたいメロディ~」

2019年9月3日(火) 「特別版 Free!-Take Your Marks-」

2019年9月4日(水) 「映画 中二病でも恋がしたい! -Take On Me-」

2019年9月5日(木) 「リズと青い鳥」

※上映は1日1回

※上映時間は順次新宿ピカデリーの公式サイトにて発表

京都府 MOVIX京都

2019年8月23日(金)~8月29日(木) 「映画 けいおん!」

2019年8月30日(金)~9月5日(木) 「小鳥遊六花・改 ~劇場版 中二病でも恋がしたい!~」

2019年9月6日(金)~9月12日(木) 「たまこラブストーリー」

2019年9月13日(金)~9月19日(木) 「劇場版 境界の彼方 -I'LL BE HERE- 過去篇」

2019年9月20日(金)~9月26日(木) 「劇場版 境界の彼方 -I'LL BE HERE- 未来篇」

2019年9月27日(金)~10月3日(木) 「映画 ハイ☆スピード!-Free! Starting Days-」

2019年10月4日(金)~10月10日(木) 「劇場版 響け!ユーフォニアム~北宇治高校吹奏楽部へようこそ~」

2019年10月11日(金)~10月17日(木) 「映画『聲の形』」

2019年10月18日(金)~10月24日(木) 「劇場版 Free!-Timeless Medley- 絆」

2019年10月25日(金)~10月31日(木) 「劇場版 Free!-Timeless Medley- 約束」

2019年11月1日(金)~11月7日(木) 「劇場版 響け!ユーフォニアム~届けたいメロディ~」

2019年11月8日(金)~11月14日(木) 「特別版 Free!-Take Your Marks-」

2019年11月15日(金)~11月21日(木) 「映画 中二病でも恋がしたい! -Take On Me-」

2019年11月22日(金)~11月28日(木) 「リズと青い鳥」

2019年11月29日(金)~12月5日(木) 「劇場版 響け!ユーフォニアム~誓いのフィナーレ~」

2019年12月6日(金)~12月12日(木) 「劇場版 Free!-Road to the World-夢」

2019年12月13日(金)~12月19日(木) 「涼宮ハルヒの消失」

2019年12月20日(金)~12月26日(木) 「天上人とアクト人 最後の戦い」

※上映は1日1回

※上映時間は毎週火曜日(月曜祝日の場合は水曜日)にMOVIX京都の公式サイトにて発表