シンガー・ソングライターの斉藤和義さんが、6月13日に中野サンプラザ(東京都中野区)で開催した約2年ぶりの弾き語りツアー「Time in the Garage」東京公演の模様が、8月25日にWOWOWで放送される。斉藤さんはギターやベース、ドラム、キーボードなどの楽器を自由自在に演奏し、エンターテインメント性の高いステージを披露した。

この日の公演では、「月光」「愛に来て」「ずっと好きだった」「小さな夜」 「嫌いになれない」「Good Luck Baby」などの楽曲を次々に披露。最後は「Endless」で締めくくった。映像には、演奏中の斉藤さんの足元や手元など、ディテールも収めているという。

番組「斉藤和義 弾き語りツアー 2019 “Time in the Garage”」は8月25日午後9時にWOWOWライブで放送。ツアーに密着したドキュメンタリー番組「斉藤和義 “Time in the Garage”インサイドストーリー」を9月16日午後6時半にWOWOWライブで放送する。