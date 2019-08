等身大パネルも『ラブライブ！』公式コラボショップがオープン!!

2019年配信予定の新作アプリ『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS』と公式コラボした店舗「ODAIBA ゲーマーズ」をお台場にある「デックス東京ビーチ」1階にオープンすることが決定した。



『ラブライブ!』はアイドルに向かってがんばる女の子たちの姿を描くスクールアイドルプロジェクトの物語。



今回オープンが決定したコラボショップでは、『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS』の常設コーナーを展開し、等身大パネルなど作品の世界観に触れあえる店舗になっている。



さらに、オープンを記念して限定グッズの販売を予定。ゲーマーズスタッフTシャツを着た『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』のメンバーがお店で働いている様子を描いたイラストを使用したアイテムが発売される。



ショップは9月28日(土)にプレオープン、10月2日(水)にグランドオープンとなる。



(C)2013 プロジェクトラブライブ! (C)2017 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!!

(C)KLabGames (C)SUNRISE (C)bushiroad



【店舗情報】

『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS』公式コラボショップ ODAIBA ゲーマーズ



オープン日:2019年10月2日(水) ※2019年9月28日(土)プレオープン

住所:〒135-0091東京都港区台場1-6-1 デックス東京ビーチ シーサイドモール 1F

アクセス:【ゆりかもめ】お台場海浜公園駅 徒歩2分/【りんかい線】東京テレポート駅 徒歩5分



営業時間:11:00~21:00