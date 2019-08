バトルス、新作『ジュース・B・クリプツ』を引っさげジャパンツアー開催

NYのエクスペリメンタル・ロック・バンド、バトルスのジャパンツアーが11月に決定。ベース&ギターを担当していたデイヴ・コノプカの脱退後、イアン・ウィリアムス(ギター、キーボード他)とジョン・ステニアー(ドラムス)の2人組となってからは初の来日公演となる。



今回の来日は、10月11日に日本先行リリースされる4年ぶりのニュー・アルバム『ジュース・B・クリプツ』を引っさげて行われるもの。新作のプロデュースとミキシングには、ビヨンセやエリカ・バドゥ、ザ・ストロークスらを手がけるヒットメーカーのクリス・タブロンが起用されており、その収録曲からリキッド・リキッドのサル・プリンシパトがヴォーカルで参加した「Titanium 2 Step」も公開されている。







他にもユニークなコラボレーションが満載で、イエスの初代ヴォーカリスト=ジョン・アンダーソン、台湾のエクスペリメンタルロック・バンド、落差草原 WWWW (Prairie WWWW)、ジャンルレスなスタイルで活躍するNYのセニア・ルビーノス、アンダーグラウンド・ヒップホップ・ユニットのシャバズ・パレセズ、ローファイでオーガニックな演奏と実験的なサウンドで知られるチューン・ヤーズ、そして国内盤にのみ収録されるボーナストラックには、太鼓芸能集団「鼓童」のメンバーである住吉佑太らが客演しているとのこと。



東京・大阪・名古屋の3都市を巡る来日公演の詳細は以下の通り。チケットは9月7日の一般発売に先駆け、各公演の主催者WEB先行が明日8月21日の正午からスタートする。





<来日公演情報>







BATTLES

SUPPORT ACT: TBC



東京公演

11月4日(月・祝)恵比寿ガーデンホール

OPEN 17:00 / START 18:00

前売¥6,800(税込/別途1ドリンク代/スタンディング)



大阪公演

11月5日(火)梅田クラブクアトロ

OPEN 18:00 / START 19:00

前売¥6,800(税込/別途1ドリンク代/スタンディング)



名古屋公演

11月6日(水)名古屋クラブクアトロ

OPEN 18:00 / START 19:00

前売¥6,800(税込/別途1ドリンク代/スタンディング)



<リリース情報>







バトルス

『ジュース・B・クリプツ』

発売日:2019年10月11日(金)

WARP RECORDS / BEAT RECORDS



国内盤CD BRC-613 ¥2,200+tax

国内盤CD+Tシャツ BRC-613T ¥5,500+tax

ボーナストラック追加収録/解説・歌詞対訳冊子封入



=収録曲=

01. Ambulance

02. A Loop So Nice...

03. They Played It Twice feat. Xenia Rubinos

04. Sugar Foot feat. Jon Anderson and Prairie WWWW

05. Fort Greene Park

06. Titanium 2 Step feat. Sal Principato

07. Hiro 3

08. Izm feat. Shabazz Palaces

09. Juice B Crypts

10. The Last Supper On Shasta feat. Tune-Yards

11. Yurt feat. Yuta Sumiyoshi(Kodo)