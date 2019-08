黒羽麻璃央、加藤将が抱き合う!?　人気2.5次元俳優が『人狼ゲーム』に挑戦！

動画配信サービス「Paravi(パラビ)」にて、黒羽麻璃央、加藤将ら、人気2.5次元俳優9人が人狼ゲームに興じる『人狼ゲーム×2.5次元俳優 〜負けたら抱き合ってパーン!〜』を8月26日(月)よりオリジナル番組として独占配信することが決定した。



『人狼ゲーム』は市民陣営と人狼陣営の2つに分かれたプレイヤー達が、それぞれの陣営の勝利を目指して戦うゲーム。今回の番組では、出演者9名のうち7人がプレイヤーとして参加。2人が人狼に扮し、絶叫必至の”罰ゲーム”を賭け、市民陣営と対決していく。



参加する2.5次元俳優は、黒羽麻璃央、加藤将、一ノ瀬竜、須永風汰、宮田龍平、江浦優大、須賀裕紀、つじ大地※、川植悠里の9名。



8月26日(月)配信では、視聴者も一緒に予想していく「#1 通常版」、9月9日(月)には、人狼ゲームを終えた出演者たちのコメント動画と共に戦いを振り返る「#2 答え合わせ版」を配信する。



「あなた人狼ですか?」の質問にドギマギしたり、「誰にも言ってない好きな匂いは?」や「今、欲しいプレゼントは?」といった質問に意外な回答をしたりと、舞台上では観ることのできない、出演者の”素の表情”がたっぷり詰まっている。





また、本番組配信を記念して、サイン入りチェキ&出演者全員分のサイン色紙のプレゼントキャンペーンも実施決定! 詳細は後日発表とのこと。







【出演者が意気込みを語る】

『人狼ゲーム×2.5次元俳優 〜負けたら抱き合ってパーン!〜』の配信決定に伴い、人狼ゲームに参加する俳優陣からの意気込みが到着!



■黒羽麻璃央 くろばまりお

<主な出演作>

ドラマ特区「コーヒー&バニラ」、木ドラ25「テレビ演劇 サクセス荘」



――人狼ゲームのご経験は?

そんなにはないです。ちょこっとかじったくらい。3か月くらい前に現場で「やりましょうよ!」って若い子が声をかけてくれて、6人くらいでやってすごい楽しかったです。素人ながら頑張ったんですけど、人狼になった時はすぐ捕まったりしましたね。8回くらいやったんですけど、半分くらい負けちゃいました(笑)。



​――意気込みをお願いします。

今回もあまり自信がないのですが……。市民だったら逃げ切れるように、人狼だったらポーカーフェイスで頑張りたいなと。

なるべく画面に映るように、生き残りたいと思います(笑)。生き残って、活躍できればと思いますので、応援していただけたらうれしいです!





■加藤将 かとうしょう

<主な出演作>

ミュージカル「アルスラーン戦記」ダリューン 役、舞台「刀剣乱舞」シリーズ 大包平役



――人狼ゲームのご経験は?

何年か前、流行りだした頃に5~6人でやったことがあります。あと、1~2年前に舞台で共演していたメンバーで「やろう!」ってなって、稽古終わりにタピオカを飲みながら1時間くらいやっていました。そこから全然やってないので、今回めっちゃワクワクしています!

僕だけルールに疎くて速攻でやられてしまうことが多かったので、今回は殺されないように頑張りたいです(笑)。



――意気込みをお願いします。

しゃべる為に生まれてきた人間だと自分で思っているんですけど、すぐにやられてしゃべれなくなったら嫌なので負けたくないです! みんなでゲームを楽しみつつ、本気で勝ちに行きたいと思います。加藤将、絶対に勝ちます!





■一ノ瀬竜 いちのせりゅう

<主な出演作>

「あんさんぶるスターズ!エクストラ・ステージ」~Destruction×Road~

高峯翠役、ハイパープロジェクション演劇「ハイキュー!!」”飛翔” 菅原孝支役



――人狼ゲームのご経験は?

高校生の時に何回かあります。引きがないのか、面白い役職があんまり来なくて……。ほとんど市民でした。だから見破る自信は結構あるかなと。話のテンポとか応答の間とかで、直感的に嘘をついているとかが何となく分かるんです。

今回はどうなるか分からないですけど、引くのは多分市民なので(笑)、見破っていけたらなと思います。逆に人狼が来た時のほうが怖いですね。今までに経験がないからどうしていいか分からなかったので、昨晩、「人狼 必勝法」で検索して予習しました(笑)。



――意気込みをお願いします。

もし人狼になったら嘘をついて、相手を人間不信にさせるくらいの勢いでかき乱していければと思います。

でも、「この人すごい嘘つきなんだ」とは思わないでください(笑)。あくまで演技なので……。演技がすごいなと思っていただけるように頑張りたいです!





■須永風汰 すながふうた

<主な出演作>

「アイ★チュウザ・ステージ~Stairway to Étoile~」ラビ役、舞台「かくりよの宿飯 折尾編」 雷獣役



――人狼ゲームのご経験は?

10回くらい経験あります! 稽古現場でエチュードの延長でやったり、友達とご飯を食べている時に「やろうぜ!」ってなってやったり。経験はあるんですが……。僕、絶望的に弱いんです(笑)。ババ抜きとかでもそうなんですけど、ババが来たらすぐ顔に出ちゃって……それと同じように人狼ゲームでも人狼になったらにやにやしちゃってすぐバレちゃうんです、隠せなくて。

ぶっちゃけ得意ではないです……今回も大丈夫かなぁ(笑)。



――意気込みをお願いします。

初めましての方がほとんどなので、和気あいあいと楽しくできたらいいなと思います。僕はとにかく、上手にウソをつけるように頑張りたいです(笑)。

そして、配信を観られる皆さんも一緒に推理していただければ! 僕らと一緒にやっている感覚で、参加者のひとりとして一緒に楽しんでいただけたらなと思います。





■宮田龍平 みやたたっぺい

<主な出演作>

舞台「スタンレーの魔女」尾有役、ドラマ「今日から俺は!!」



――人狼ゲームのご経験は?

今19歳なんですけど、高校生の頃よくやっていました。演技のレッスンの一環でやったりもします。あと、夜の公園でアプリゲームを友達とやろうとしたことがあって。

人狼のゲームってゲームの中で夜になったら「ワォーン!」って鳴くんですけど、周りが真っ暗なこともあってそれがめちゃめちゃ怖くてその時はゲームできなかったです(笑)。



――意気込みをお願いします。

今回は人が多いので、その中でかき乱していけたらなと思います。人狼になった時には、皆さんを欺いて欺いて……あまり人をだますのは自信がないんですけど、日々役者として培ったものでゲームを乱していけるように頑張ります!





■江浦優大 えうらゆうだい

<主な出演作>

舞台「TO BE OR NOT TO BE~生きてるの?死んでるの?~」 、舞台 つかこうへい作「ロマンス」主演・青木シゲル役



――人狼ゲームのご経験は?

高校生の頃に友達の家に泊まりに行ったときに、バスケ部のメンバーとマネジャー含めてやりました! その時はすぐ負けちゃって……今回は沢山画面に映るためにも死なないように、騙しきれるように努力したいと思います(笑)。



――意気込みをお願いします。

人狼ゲームをやっていると人間不信になっちゃう……とかあるかもしれないですけど、あくまで楽しい娯楽のゲームだと思うので、配信を観ている方に楽しい気持ちになれるようにみんなで楽しめたらと思います!





■須賀裕紀 すがゆうき

<主な出演作>

舞台「堕天使は薄い本を閉じて」東西線の男役、舞台「70億分の1の恋~告白実行委員会~」宇野大吾役



――人狼ゲームのご経験は?

高校3年生の頃なので……7年前くらいに、サッカー部のメンバー7~8人で集まって部活終わりによくやっていました。僕はよく1ターン目で人狼に殺されていましたね(笑)。いじられキャラだったせいもあるのか、とりあえず……みたいな。それで笑いが起きてから、「よし、じゃあ人狼始めよう」という流れでした。でも、楽しかったです。

最初に殺されるとその後の展開をちゃんと見られるので、「あ、こいつこんな芝居するのか」と客観的に見られました。



――意気込みをお願いします。

役者として、人狼になった時は皆さんを騙しきりたいです。あと、バラエティ番組に出るのが初めてなのですが、舞台で僕をよく見てくださっている方に、須賀裕紀にはこんな一面もあるんだぞというのを見せていけたらと思います。





■つじ大地※ つじだいち

<主な出演作>

舞台「約束は降ってくる」 主演:上村拓朗役



――人狼ゲームのご経験は?

友人の自宅で誕生日会をやった時に7~8人でやったことがあります。4回ゲームをしたんですけど3回連続市民になって、その場では一番後輩だったので「〇〇さんが人狼じゃないですか~?」とかたくさん話していました。でも、4回目で人狼になった瞬間に僕ピタッとしゃべらなくなっちゃったんです……そしたら、1ターン目で「ずっとしゃべってたのに、急にしゃべらなくなったからお前人狼だわ」って見事に見破られました(笑)。

見破る方が得意なので……僕は占い師くらいがちょうどいいかもしれないです(笑)。



――意気込みをお願いします。

人狼になって勝ったことがないので、もし人狼になったら絶対勝ちたいです! みんな食いつぶしてやります(笑)。

配信を観られる方でまだ人狼ゲームをやられてない方などいれば、僕がゲームをやる姿を見て「あ、こんなやつでも人狼ゲームって出来るんだ。楽しめるんだ」と思っていただけるように、全力で楽しんでやっていけたらなと思います。





■川植悠里 かわうえゆうり

<主な出演作>舞台「ユメノナカノウツツノナカノユメ」メガネ役、

舞台「僕の話」小林悟役



――人狼ゲームのご経験は?

しょっちゅうやっています! 最初に仲良くなるためのコミュニケーションとして、舞台の稽古の時とかもやったりします。すごくハマっていた時はプライベートでもよくやっていて、アミューズメントのアトラクションの待ち時間にやったりも。今回のメンバーでは僕が一番やっているかもしれないですね。



――意気込みをお願いします。

僕あんまり人狼運がなくて……人狼になりたいのになれない、みたいな(笑)。いつも人狼を引くことが出来ないので今回は人狼を引いて、みんなをだまくらかしたいです!

市民だろうが人狼だろうが、いろんな茶々を入れまくって、場をかき回す役目になりたいと思います!



※「つじ」は1点しんにょうに「十」

