NPBエンタープライズは20日、今月26日に神宮球場行われる高校日本代表との壮行試合に臨む大学日本代表メンバー24名を発表した。



今年7月に開催された「第43回日米大学野球選手権大会」で3大会ぶり19回目の優勝を果たし、大会の最高殊勲選手賞を受賞した森下暢仁投手（明治大）らを擁する侍ジャパン大学代表チームが、8月30日から韓国で行われる「第29回 WBSC U-18 ベースボールワールドカップ」に出場する高校日本代表チームに胸を貸す。



【投手】

11 伊藤大海（苫小牧駒澤大／3年）

14 山﨑伊織（東海大／3年）

15 早川隆久（早稲田大／3年）

16 村上頌樹（東洋大／3年）

17 内間拓馬（亜細亜大／3年）

18 吉田大喜（日本体育大／4年）

19 森下暢仁（明治大／4年）

21 佐藤隼輔（筑波大／2年）



【捕手】

２ 郡司裕也（慶應義塾大／4年）

７ 佐藤都志也（東洋大／4年）

12 海野隆司（東海大／4年）

22 古川裕大（上武大／3年）



【内野手】

１ 柳町 達（慶應義塾大／4年）

３ 元山飛優（東北福祉大／3年）

４ 児玉亮涼（九州産業大／3年）

５ 小川龍成（國學院大／3年）

６ 牧 秀悟（中央大／3年）

８ 安本竜二（法政大／4年）

10 篠原 涼（筑波大／4年）主

26 田中幹也（亜細亜大／1年）



【外野手】

９ 宇草孔基（法政大／4年）

24 竹村 陸（近畿大／4年）

25 森下翔太（中央大／1年）

28 丸山和郁（明治大／2年）





▼ 侍ジャパン壮行試合



【日 時】

・8月26日（月）18:00



【球 場】

・明治神宮野球場



【ルール】

・試合形式 DH制あり

・コールドゲームなし

・延長なし

・両チームとも木製バットを使用

