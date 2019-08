欅坂46 平手友梨奈「全然元気なので大丈夫です」

欅坂46の平手友梨奈が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。1ヵ月ぶりの登場ということで、先日発表された右ひじの負傷について報告し、リスナーから届いた質問に答えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! GIRLS LOCKS!」8月19日(月)放送分)――「全然元気なので大丈夫です」平手:最近毎日暑いですけど、皆さんは夏バテしていませんか? 夏休みは楽しめているんですかね? 逆に暇してたりするのかな? どうなんですかね? あの~……私はちなみに、この間怪我をしてしまって、いま腕をちょっと痛めてしまっているんですけど、全然元気なので大丈夫です。すいません、心配かけてしまって。――リスナーの質問【「別冊カドカワ」で欅坂が特集されていますね! そこで質問です。金髪は誰のアイディアですか?】平手:これは……だいぶもう1年半くらい前のことなので、私も記憶があやふやなんですけど。SEKAI NO OWARI先生の「スターゲイザー」という楽曲のMVを一緒にやらせていただく機会があって、そこでFukaseさんかな? に言われたか、確か一緒に2人で話して決めた……気がします。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/