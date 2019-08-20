King Gnu、坂口健太郎が出演するブルボン“アルフォート”の新CMに新曲提供

King Gnuが、9月3日から放送される坂口健太郎出演の新CMに新曲「傘」を提供することを発表した。



この曲は、ブルボン「アルフォート」CMソングとして書き下ろされたもので、CMは9月3日から全国でオンエアーされる。このCMには坂口健太郎が出演し、プロジェクション技術を駆使した最先端のものとなっている。また、CM放送に先立ち、8月20日よりブルボン公式YouTubeにてSPECIAL MOVIEが公開された。









＜ライブ情報＞



King Gnu

Live Tour 2019 AW



2019年10月14日（月・祝）仙台GIGS

2019年10月20日（日）京都KBS HALL

2019年10月22日（火・祝）東京・日比谷野外大音楽堂

2019年10月27日（日）Zepp Sapporo

2019年10月31日（木）Zepp Nagoya

2019年11月1日（金）Zepp Fukuoka

2019年11月3日（日・祝）BLUE LIVE HIROSHIMA

2019年11月4日（月・休）高松festhalle

2019年11月6日（水）Zepp Osaka Bayside

2019年11月7日（木）Zepp Osaka Bayside

2019年11月16日（土）Zepp DiverCity TOKYO

2019年11月17日（日）Zepp DiverCity TOKYO

2019年11月26日（火）Zepp Tokyo



前売りチケット料金：

1Fスタンディング4500円（税込）

2F指定席4500円（税込）

※入場時別途１ﾄﾞﾘﾝｸ代/整理番号付き

※全て電子チケットでお一人様2枚まで申し込み可能

※未就学児童は入場不可、小学生以上はチケットが必要となります。



CLUB GNUチケット先行

抽選受付日程：8月9日（金）12:00〜8月25日（日）23:59

https://clubgnu.com/



King Gnu Official HP：http://kinggnu.jp/