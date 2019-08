濱田岳が屋台を牽きながら熱唱、ユニコーンの新曲「でんでん」MVが完成

ユニコーンが8月28日に発売するシングル『でんでん + Live Tracks[100周年ツアー"百が如く"]』より、収録曲「でんでん」のMVが公開された。



「でんでん」は、ユニコーンが映画の主題歌を書き下ろすにあたり、主人公(星野源)のあだ名が「カタツムリ」であることに因んだ楽曲タイトル。今回のMVは、同曲が主題歌に起用されている映画『引っ越し大名!』の監督・犬童一心がメガホンを取り、同映画に出演する俳優・濱田岳が主演を務めている。能の演目である「邯鄲(かんたん)」のストーリーがベースになっており、能の舞台で表現される「一炊の夢」の世界感が、現代で「でんでん」を熱唱する濱田岳の姿と共に描かれる。









<リリース情報>







ユニコーン

『でんでん + Live Tracks[100周年ツアー"百が如く"]』



発売日:2019年8月28日(水)

定価:1800円(税抜)



=収録内容=

1. でんでん

2. 大航海2020(「100周年ツアー"百が如く"」 2019.5.17 at コーチャンフォー釧路文化ホール)

3. 365歩のマッチョ(100周年ツアー"百が如く"」 2019.4.28 at ホクト文化ホール)

4. 気まぐれトラスティーNo.1(100周年ツアー"百が如く"」 2019.5.26 at 広島文化学園HBGホール)

5. 55(「100周年ツアー"百が如く"」 2019.4.21 at 仙台サンプラザホール)

6. ZERO(「100周年ツアー"百が如く"」 2019.5.19 at 苫小牧市民会館)



ユニコーン

アルバム『UC100W』

発売日:2019年10月2日(水)

※アナログ盤のみ 11月6日(水)発売



・初回生産限定盤(CD+DVD)4800円(+税)

・通常盤(CD)3000円(+税)

・アナログ盤 3500円(+税)

・先着購入者特典:「UC100W」オリジナルマグネット

・シングル+アルバムW購入特典:ユニコーンからの”あなたのお名前入り”感謝状(抽選で100名様)



<ライブ情報>



ユニコーン

100周年ツアー”百が如く”



=ツアー日程=

2019年8月31日(土)【沖縄】宜野湾海浜公園屋外劇場 w/MONGOL800

2019年10月5日(土)【東京】かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール

2019年10月12日(土)【広島】呉信用金庫ホール(呉市文化ホール)

2019年10月13日(日)【広島】呉信用金庫ホール(呉市文化ホール)

2019年10月19日(土)【兵庫】あましんアルカイックホール

2019年10月20日(日)【兵庫】あましんアルカイックホール

2019年10月26日(土)【愛知】名古屋国際会議場センチュリーホール

2019年10月27日(日)【愛知】名古屋国際会議場センチュリーホール

2019年11月2日(土)【鹿児島】鹿児島市民文化ホール 第一

2019年11月3日(日)【熊本】市民会館シアーズホーム夢ホール

2019年11月6日(水)【東京】オリンパスホール八王子

2019年11月9日(土)【群馬】ベイシア文化ホール 大ホール

2019年11月15日(金)【北海道】カナモトホール(札幌市民ホール)

2019年11月16日(土)【北海道】小樽市民会館

2019年11月22日(金)【香川】サンポートホール高松 大ホール

2019年11月23日(土)【徳島】鳴門市文化会館

2019年11月29日(金)【山形】やまぎんホール

2019年11月30日(土)【山形】やまぎんホール

2019年12月4日(水)【東京】中野サンプラザホール

2019年12月5日(木)【東京】中野サンプラザホール

2019年12月7日(土)【石川】本多の森ホール

2019年12月8日(日)【富山】オーバード・ホール

2019年12月16日(月)【大阪】フェスティバルホール

2019年12月17日(火)【大阪】フェスティバルホール



チケット料金

8月31日(土)沖縄公演:指定席8500円(税込) 、芝生エリア立見・整理番号付7900円(税込)

10月5日(土)東京公演~12/17(火)大阪公演:全席指定8500円(税込)



●ユニコーン100周年特設サイト

http://www.unicorn.jp/special/100th/