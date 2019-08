Negicco、約1年7ヶ月ぶりとなる新シングルジャケット写真解禁

9月24日(火)に発売される、Negiccoの約1年7ヶ月ぶりとなるニューシングルのジャケット写真と詳細が発表された。



このシングルはマキシシングルとして3曲入り(+3曲のインスト)でのリリースとなり、10月22日(火)にはCDとは別に7inchアナログ盤もリリースされる。



3曲はNONA REEVESの西寺郷太氏によるタイトル曲「I LOVE YOUR LOVE」と、クラムボンのミト氏による「I Am A Punk!」、Negiccoプロデューサーconnieによる「夢・Dreamer」。



NONA REEVES 西寺郷太氏による「I LOVE YOUR LOVE」には、演奏でNONA REEVESの奥田健介氏、小松シゲル氏も参加。そして、クラムボン ミト氏による「I Am A Punk!」にも、演奏でクラムボンの原田郁子氏、伊藤大助氏も参加している。



そして、このマキシシングルのジャケット写真と新アーティスト写真も公開。ヴィジュアルは「I LOVE YOURLOVE」の世界観から、“夜”と“代わりのいない3人の個性”をイメージして作られた。



Negiccoはこのマキシシングル「I LOVE YOUR LOVE」のリリースツアー“MAXI”を10月19日(土)開催となる仙台darwinを皮切りにスタートする。



▽Negicco マキシシングル「I LOVE YOUR LOVE」



CD 発売日:9月24日(火)





7inchアナログ 発売日:10月22日(火)



▽Negicco MAXI SINGLE RELEASE TOUR“MAXI”

10月19日(土)/宮城・仙台darwin

10月26日(土)/長野・長野CLUB JUNKBOX

10月27日(日)/群馬・下仁田文化ホール

11月2日(土)/大阪・箕面温泉スパーガーデン “箕面劇場”

11月3日(日)/広島・広島LIVE VANQUISH

11月5日(火)/京都・京都磔磔

11月16 日(土)/東京・江戸川区総合文化センター