全部まるみえ先輩！？『手品先輩』第8話あらすじ＆先行場面カット公開！

2019年7月よりTOKYO MX、MBS、BS日テレにて好評放送中の『手品先輩』。8月20日の放送に先駆け、第8話のあらすじ・先行場面カットが公開された。



『手品先輩』は、アズによる日本の漫画作品。『週刊ヤングマガジン』（講談社）にて、2016年13号より連載中。 『先輩』は手品が大好きだけど、アガリ症のせいで失敗率は100％!? 主人公はそんな先輩に無理やり奇術部に入部させられ、あげくに『助手』扱い。カワイイけど”ヘン”な先輩が、今日も元気にちょっぴりエロスに大失敗するポンコツ手品GAGアニメだ。2019年7月2日よりTOKYO MX、MBS、BS日テレ、AT-Xにて放送中。



8月20日放送の気になる第８話のサブタイトルとあらすじはこちら！



その１ 『中華先輩』 4000年の歴史よりも無敵な先輩!?

その２ 『メンタリスト先輩』 全部まるみえ先輩！

その３ 『ミカン先輩』 ひとりだとダメな先輩。

その４ 『ネット先輩』 奇術部のサイトは18禁！

その５ 『デリバリー先輩』 よい⼦のみんなに遊ばれる先輩。



＜キャスト＞

先輩：本渡楓、助手：市川蒼、咲ちゃん：喜多村英梨、斑さん：高橋李依、まーくん：浪川大輔、お姉ちゃん：茜屋日海夏



(C)アズ・講談社／手品先輩製作委員会





◼️テレビ放送

TOKYO MX：7月2日から毎週火曜23時～23時15分

MBS：7月2日から毎週火曜27時～27時15分

BS日テレ：7月2日から毎週火曜24時～24時15分

AT-X：7月3日から毎週水曜24時～24時15分

（リピート放送：毎週金曜16時～／毎週火曜8時）



◼️配信

GYAO！、dアニメストアにて7月2日から毎週火曜24時先行配信



＜7月5日から毎週金曜24時配信＞

TVer

MBS 動画イズム

U-NEXT

アニメ放題

バンダイチャンネル

J:COM

ビデオパス

dTV

FOD プレミアム アニメ見放題



＜7月12日から毎週金曜24時配信＞

ビデオマーケット

music.jp

DMM.com



＜7月16日から毎週火曜24時配信＞

GYAO!ストア



＜ニコニコ動画 初回配信日時（※第1話、第2話同時配信）＞

ニコニコチャンネル：7月12日24時から配信開始（※第1話、第2話同時配信）

ニコニコ生放送：7月12日26時から放送開始（※第1話、第2話同時配信）



◼️スタッフ

原作：アズ（講談社『ヤングマガジン』連載）

監督：臼井文明

シリーズ構成：池田臨太郎

キャラクターデザイン：伊藤依織子

アニメーション制作：ライデンフィルム



【公式サイト】

【公式Twitter】@tejina_senpai