スターダスト☆レビュー日比谷野音公演、ホーン隊交えレア曲披露も

スターダスト☆レビューが8月11日、夏恒例の野外ライブツアー「楽園音楽祭2019」の東京公演を、日比谷野外大音楽堂にて開催した。ホーン隊「んなアホなホーンズ」をサポートに迎え、普段のライブツアーでは演奏機会が少ない”マニアック”な楽曲を含む全23曲を披露。快晴に恵まれた天候の下、野音に詰めかけた満員のオーディエンスを沸かせた。



この日の開演時間は17時。まだまだ空が明るく、セミの声が鳴り響くなか、ホーン隊3名が演奏しながら登場し、続いてスタ☆レビのメンバーが登場。根本要(Vo&Gt)の「オープニングはディスコー!」という掛け声から、「君の瞳に恋してる」という邦題でおなじみ「Cant take my eyes off you」のカバーでライブは幕を開けた。根本のハイトーンボイスやバンドのリズミカルな演奏に「んなアホなホーンズ」が彩りをプラス。サックスやトランペット、トロンボーンからなる重厚ホーンセクションが加わり、楽曲はゴージャスなアレンジに。そのまま序盤では、「この胸で泣けばいい」、「空がこんなに青いはずがない」といった、夏の野外にふさわしいアップテンポなナンバーが続く。オーディエンスはコール&レスポンスに加わったり、両手を上げたり、体を揺らしたりと、思い思いにライブを楽しんでいた。



ライブ中にも話題に挙がったが、現在スターダスト☆レビューは、2018年にリリースしたアルバム『還暦少年』のライブツアーを開催中。こちらは、なんと全81公演にも及ぶ大規模ツアー。それと並行して、今回の野外ライブツアー〈楽園音楽祭2019〉も9公演が行われるというから驚きを隠せない。もちろん両ツアーはコンセプトが異なるもので、ライブ序盤のMCコーナーで「「楽園音楽祭2019」でツアーでは普段なかなかできない曲、マニアックな曲を演奏します」と根本が話すと、ファンからは期待を込めた歓声が上がった。





とはいえ、例え知らない曲があったとしても、楽しめてしまうのがスターダスト☆レビューのライブだろう。通算ライブ総数2300回を越すバンドならではの、サービス精神旺盛な工夫が満載だ。例えば、メンバー同士によるコミカルな掛け合いから、柿沼清史(Ba)、寺田正美(Dr)、林 ”VOH” 紀勝(Per)、それぞれがメインボーカルを務める楽曲を演奏したり、不思議な日本語を話すスタ☆レビメンバーそっくりなハワイアンバンドが登場し、楽園音楽祭ならではのカヴァー曲やア・カペラを披露したり。さらには、セットリストがマニアック過ぎて、お客さんが離れることを心配した根本の自虐的なMCから、彼らの代表曲「木蘭の涙」などを演奏する一幕もあった。



こうした見所が豊富にある中でもとりわけ印象的だったのは、ここ最近の間に発表された比較的新しい楽曲で会場が大いに盛り上がっていたこと。デビュー39年目を迎えた彼らのような長いキャリアを持ったバンドならば、新曲よりも往年の人気曲を求めるファンの声が多そうなものだ。しかしこの日は、TVアニメ「ゲゲゲの鬼太郎」のエンディング曲で、今年7月に発売されたばかりのシングル「うしみつジャンボリー」や、最新アルバム『還暦少年』のリードトラック「還暦少年」で会場はより一層ヒートアップ。この日のハイライトとも言える熱狂を呼んでいた。







ロック/AOR/ソウル/ジャズ/ラテンなど、 さまざまなジャンルの音楽を取り入れたグッドメロディ際立つポップスを高いパフォーマンス力と巧みなステージングで大観衆に届けたスターダスト☆レビュー。日比谷野外大音楽堂でのライブは、大盛況のうちに幕を閉じた。



これから野外ツアー「楽園音楽祭2019」は、8月24日(土)、25日(日)に富山県・太閤山ランド野外劇場、9月1日(日)に鳥取県・とっとり花回廊・野外ステージ広場、9月28日(土)、29日(日)に大阪府・大阪城音楽堂での開催を予定。前述した通り、これと同時並行で『還暦少年』のライブツアーも2019年12月まで全国各地で行われる。すでにソールドアウトしている公演もいくつかあるが、メンバーの多くが還暦を迎えた今なお、エネルギッシュに活動し続ける彼らの勇姿を目撃しに、ぜひ会場へと足を運んでみてほしい。





<ツアー情報>



楽園音楽祭2019 スターダスト☆レビュー with んなアホなホーンズ

2019年8月24日(土)太閤山ランド野外劇場(富山県)

2019年8月25日(土)太閤山ランド野外劇場(富山県)

9月1日(日)とっとり花回廊・野外ステージ広場(鳥取県)

2019年9月28日(土)大阪城音楽堂(大阪府)

2019年9月29日(日)大阪城音楽堂(大阪府)



「還暦少年」ツアー

2019年9月7日(土)東京都 かつしかシンフォニーヒルズモーツアルトホール

2019年9月14日(土)静岡県 三島市民文化会館 大ホール

2019年9月15日(日)静岡県 浜松市浜北文化センター 大ホール

2019年9月20日(金)北海道 旭川市民文化会館 大ホール

2019年10月19日(土)佐賀県 佐賀市文化会館 大ホール

2019年10月20日(日)鹿児島県 霧島市民会館

2019年10月26日(土)高知県 須崎市立市民文化会館

2019年10月27日(日)香川県 サクラートたどつ(多度津町民会館)

2019年11月2日(土)愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール

2019年11月8日(金)東京都 中野サンプラザホール

2019年11月9日(土)東京都 中野サンプラザホール

2019年11月15日(金)鳥取県 とりぎん文化会館

2019年11月16日(土)岡山県 倉敷市民会館

2019年11月23日(土)兵庫県 三木市文化会館

2019年11月24日(日)京都府 舞鶴市総合文化会館

2019年11月30日(土)大阪府 オリックス劇場

2019年12月1日(日)大阪府 オリックス劇場

2019年12月8日(日)沖縄県 沖縄コンベンション劇場

2019年12月14日(土)福岡県 福岡サンパレスホテル&ホール

2019年12月15日(日)長崎県 長崎ブリックホール

2019年12月21日(土)大分県 大分iichikoグランシアタ

2019年12月22日(日)宮崎県 都城市総合文化ホール 大ホール

2019年12月28日(土)宮城県 仙台サンプラザホール

2019年12月29日(日)福島県 とうほう・みんなの文化センター



Official HP:https://www.s-d-r.jp