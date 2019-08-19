クロアチアサッカー連盟（HNS）は19日、EURO2020予選に臨む同国代表メンバーを発表した。
メンバーにはキャプテンとしてチームを牽引するルカ・モドリッチ（レアル・マドリード／スペイン）、バイエルンへの移籍が決定したイヴァン・ペリシッチ（バイエルン／ドイツ）らが順当に選出されている。また、26歳のミスラフ・オルシッチ（ディナモ・ザグレブ）が初の代表選出となった。
クロアチア代表は9月6日にアウェイでスロバキア代表と、9月9日にアウェイでアゼルバイジャン代表と対戦する。
クロアチア代表メンバー23名と予備登録選手6名は以下の通り。
▼GK
ロヴレ・カリニッチ（アストン・ヴィラ／イングランド）
ドミニク・リヴァコヴィッチ（ディナモ・ザグレブ）
シモン・スルガ（ルートン・タウン／イングランド）
▼DF
ドマゴイ・ヴィダ（ベシクタシュ／トルコ）
デヤン・ロヴレン（リヴァプール／イングランド）
ティン・イェドヴァイ（レヴァークーゼン／ドイツ）
マテイ・ミトロヴィッチ（クラブ・ブルージュ／ベルギー）
ボルナ・バリシッチ（レンジャーズ／スコットランド）
カルロ・バルトレツ（コペンハーゲン／デンマーク）
ミレ・シュコリッチ（オシエク）
ダリオ・メルニャク（チャイクル・リゼスポル／トルコ）
▼MF
ルカ・モドリッチ（レアル・マドリード／スペイン）
イヴァン・ラキティッチ（バルセロナ／スペイン）
マテオ・コヴァチッチ（チェルシー／イングランド）
ミラン・バデリ（フィオレンティーナ／イタリア）
マルセロ・ブロゾヴィッチ（インテル／イタリア）
マリオ・パシャリッチ（アタランタ／イタリア）
ニコラ・ヴラシッチ（CSKAモスクワ／ロシア）
▼FW
イヴァン・ペリシッチ（バイエルン／ドイツ）
アンテ・レビッチ（フランクフルト／ドイツ）
ヨシプ・ブレカロ（ヴォルフスブルク／ドイツ）
ブルーノ・ペトコヴィッチ（ディナモ・ザグレブ）
ミスラフ・オルシッチ（ディナモ・ザグレブ）
▼予備メンバー
アンドレイ・クラマリッチ（ホッフェンハイム／ドイツ）
マルコ・ログ（カリアリ／イタリア）
フィリップ・ベンコビッチ（レスター／イングランド）
ミヨ・ツァクタシュ（ハイドゥク・スプリト）
ヨシプ・ユラノビッチ（ハイドゥク・スプリト）
アントニオ・ミルコ・チョラク（リエカ）