TVアニメ「ファンタシースターオンライン2 エピソード・オラクル」の放送開始日が、10月7日に決定。TOKYO MXでは毎週月曜日22時30分、BS11では毎週月曜日23時30分より放送される。
セガゲームスによるオンラインRPG「ファンタシースターオンライン2」を原作とする本作。10月からのアニメでは、「ファンタシースターオンライン2」のエピソード1から3までをベースに再構築したオリジナルストーリーが、全25話で展開される予定だ。
また本作のオープニング主題歌がエイミー・ブラックシュレガーの「Destiny」、エンディング主題歌が有坂美香の「Timeless Fortune」に決定。「Destiny」は、「ファンタシースターオンライン2」の楽曲を手がけるRunblebeeが作詞、サウンドチームのサウンドディレクター・小林秀聡が作曲を手掛けた。11月6日に発売される主題歌2曲を収録したCDには、特典としてゲーム内で使用できるアイテムコードが付属する。
TVアニメ「ファンタシースターオンライン2 エピソード・オラクル」
2019年10月7日（月）より放送開始（全25話）
TOKYO MX：毎週月曜日 22:30～
BS11：毎週月曜日 23:30～
スタッフ
監督：橘正紀
シリーズ構成：大野木寛
脚本：大野木寛、森田繁、浅沼文生
キャラクターデザイン：鯉川慎平
音響監督：木村絵理子
アニメーション制作：GONZO
3DCG制作：Felix Film
製作：PHANTASY STAR PARTNERS 2019
キャスト
アッシュ：小野大輔
アフィン：下野紘
マトイ：佐藤聡美
シオン：緒方恵美
ルーサー：櫻井孝宏
ゼノ：木村良平
エコー：日笠陽子
ゲッテムハルト：飛田展男
メルフォンシーナ：花澤香菜
(c)SEGA/PHANTASY STAR PARTNERS 2019