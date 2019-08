〈Club MANKAI〉カードがもらえる☆ ゲーム『A3!』フェアがアニメイトで開催！

2019年2月時点で、総ダウンロード数600万を突破したイケメン役者たちを育成するアプリゲーム『A3!(エースリー)』。アプリのみならず、出演キャストによるリアルイベントや2.5次元舞台、アニメ化と、さまざまなメディアミックスを展開している人気コンテンツの『「A3!」芸術の秋~Fall of MANKAI COMPANY~フェア』が、2019年9月24日より全国のアニメイトで開催される。



本作は、架空の街・天鵞絨(ビロード)町にある劇団”MANKAIカンパニー”で繰り広げられる、ヒロイン・立花いづみ(※名前変更可)と、夢や事情を抱えるイケメン役者達との物語。

今回のフェアでは、10月20日までの期間、全国アニメイト・アニメイトオンラインショップにて『A3!』関連商品を購入・予約すると特典『ホスト名刺風カード(25種)』をランダムで1枚プレゼント。特典カードの絵柄は、2018年4月1日に『A3!』アプリ内にて実施されたエイプリルフール企画のビジュアルを使用しており、ホストクラブ〈Club MANKAI〉のホストに扮した劇団員たちの”名刺”をイメージしたゴージャスなデザインとなっている。

また、本フェアの開催にあわせて、新作のキャラクターグッズも続々と発売される。



■フェア情報

名称:『A3!』 芸術の秋~ Fall of MANKAI COMPANY~フェア

開催期間:2019年9月24日~10月20日

開催場所:全国アニメイト、アニメイトオンラインショップ

開催内容:期間中『A3!』関連商品の書籍・キャラクターグッズを購入または予約(内金1000円ごと)すると、

劇団員のホスト名刺風カード(25種)を1枚ランダムでプレゼント。



■商品情報

『キャラバッジコレクション 春組&夏組 / 秋組&冬組(各全12種)』

発売日:9月24日予定

価格:1パック400円+税/ 1BOX(12パック入り)4800円+税



▲キャラバッジコレクション(一部)



『ミニ色紙コレクション 春組&夏組 / 秋組&冬組(各全12種)』

発売日:9月24日予定

価格:1パック400円+税/ 1BOX(12パック入り)4800円+税



▲ミニ色紙コレクション(一部)



『第六回公演 キャラバッジコレクション 春組&夏組 / 秋組&冬組(各全12種)』

発売日:10月4日予定

価格:1パック450円+税/ 1BOX(12パック入り)4800円+税



▲第六回公演 キャラバッジコレクション(一部)



『第六回公演 クリアファイルセット(全8種)』

発売日:10月4日予定

価格:各700円+税



▲第六回公演 クリアファイルセット(一部)



※フェアはステラワースでも開催いたします。

※フェアの特典は無くなり次第終了となります。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。



(C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved.