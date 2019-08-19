Perfumeが9月18日にリリースするベストアルバム「Perfume The Best "P Cubed"」の完全生産限定盤と初回限定盤の特典ディスクに、音楽フェスティバル「Coachella Valley Music and Arts Festival 2019」でのパフォーマンス映像が収録されることが新たに明らかになった。
今年の4月にアメリカ・カリフォルニア州インディオで開催された「Coachella Valley Music and Arts Festival 2019」。特典ディスクにはこのフェスより「だいじょばない」のライブ映像が収録される。この発表に合わせて、YouTubeでは「Coachella Valley Music and Arts Festival」の舞台裏映像が公開された。
また特典ディスクにこのほか、今年1月にNHK Eテレの放送開始60周年を記念して放送された特番「Eうた♪ココロの大冒険」より、Perfumeがパフォーマンスした「コンピューターおばあちゃん」「はみがきじょうずかな」のパフォーマンス映像が収められることも決定した。
Perfume「Perfume The Best "P Cubed"」収録内容
DISC 1
01. Challenger
02. リニアモーターガール
03. コンピューターシティ
04. エレクトロ・ワールド
05. パーフェクトスター・パーフェクトスタイル
06. チョコレイト・ディスコ
07. ポリリズム
08. SEVENTH HEAVEN
09. Baby cruising Love
10. マカロニ
11. GAME
12. シークレットシークレット
13. love the world
14. edge (Δ-mix)
15. Dream Fighter
16. ワンルーム・ディスコ
DISC 2
01. NIGHT FLIGHT
02. I still love U
03. 不自然なガール
04. ナチュラルに恋して
05. VOICE
06. ねぇ
07. FAKE IT
08. レーザービーム
09. 微かなカオリ
10. スパイス
11. MY COLOR
12. Spring of Life
13. Spending all my time
14. Hurly Burly
15. 未来のミュージアム
16. だいじょばない
17. Magic of Love (Album-mix)
18. 1mm
DISC 3
01. Party Maker
02. Sweet Refrain
03. Cling Cling
04. Hold Your Hand
05. DISPLAY
06. Relax In The City
07. Pick Me Up
08. STAR TRAIN
09. STORY
10. FLASH
11. TOKYO GIRL
12. If you wanna
13. Everyday
14. 無限未来
15. FUSION
16. Future Pop
17. Let Me Know
18. ナナナナナイロ
完全生産限定盤 / 初回限定盤 特典DISC
・Future Pop -Video Clip-
・Perfume WORLD TOUR 4th 「FUTURE POP」 ダイジェストLIVE映像
・Perfumeのただただラジオが好きだからレイディオ！ 4
・だいじょばない-Live from the Coachella Valley Music and Arts Festival-
・コンピューターおばあちゃん-Ｅテレ60 Eうた♪ココロの大冒険ｰ
・はみがきじょうずかな -Ｅテレ60 Eうた♪ココロの大冒険ｰ