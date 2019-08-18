2019明治安田生命J1リーグ第23節が17日と18日に各地で行われた。

首位を走るFC東京はホームでサンフレッチェ広島と対戦。61分に柏好文に先制点を奪われると、最後まで広島ゴールを割ることができず0－1で敗れた。

敵地で大分トリニータと対戦した2位の鹿島アントラーズは、途中出場の相馬勇紀が71分に移籍後初ゴールをマーク。この1点を守り抜き、首位FC東京との勝ち点差を「4」に縮めた。

3位川崎フロンターレはアウェイでベガルタ仙台と対戦。阿部浩之のゴールで先手を取ったものの、長沢駿に2得点を奪われ逆転を許す。79分に長谷川竜也のゴールで追い付いたが、残り時間で勝ち越すことはできず2－2のドローに終わった。

■J1第23節

清水エスパルス 0－8 北海道コンサドーレ札幌

ベガルタ仙台 2－2 川崎フロンターレ

FC東京 0－1 サンフレッチェ広島

横浜F・マリノス 1－2 セレッソ大阪

湘南ベルマーレ 2－3 サガン鳥栖

ヴィッセル神戸 3－0 浦和レッズ

大分トリニータ 0－1 鹿島アントラーズ

松本山雅FC 1－1 名古屋グランパス

ガンバ大阪 1－1 ジュビロ磐田

■J1順位表

1位 FC東京（勝ち点48／得失点差＋17）

2位 鹿島（勝ち点44／得失点差＋19）

3位 川崎（勝ち点40／得失点差＋15）

4位 広島（勝ち点39／得失点差＋13）

5位 横浜FM（勝ち点39／得失点差＋7）

6位 札幌（勝ち点35／得失点差＋11）

7位 C大阪（勝ち点34／得失点差＋5）

8位 大分（勝ち点34／得失点差＋4）

9位 名古屋（勝ち点30／得失点差＋5）

10位 浦和（勝ち点30／得失点差－10）

11位 湘南（勝ち点29／得失点差－6）

12位 清水（勝ち点28／得失点差－22）

13位 G大阪（勝ち点27／得失点差－4）

14位 仙台（勝ち点27／得失点差－8）

15位 神戸（勝ち点26／得失点差－3）

16位 鳥栖（勝ち点24／得失点差－14）

17位 松本（勝ち点19／得失点差－15）

18位 磐田（勝ち点18／得失点差－14）

■J1第24節対戦カード（8月23日、24日）

▼23日

19：00 鹿島 vs G大阪

19：30 鳥栖 vs 神戸

19：30 浦和 vs 松本

▼24日

13：00 札幌 vs FC東京

18：00 名古屋 vs 横浜FM

19：00 仙台 vs 湘南

19：00 川崎 vs 清水

19：00 磐田 vs C大阪

19：00 広島 vs 大分