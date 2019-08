桑田佳祐 ラジオ×YouTube一夜限りの納涼ライブで新曲「愛はスローにちょっとずつ」を生歌唱

桑田佳祐がTOKYO FMのレギュラー番組「桑田佳祐のやさしい夜遊び」に出演。8月17日(土)の放送は、“「愛はスローにちょっとずつ」リリース記念! 真夏の夜の納涼生歌スペシャル”と題し、東京・六本木にあるYouTube Space Tokyoでのライブの模様を生放送でお届けしました。番組初となる今回の試みは、8月12日(月・振休)にサザンオールスターズの新曲「愛はスローにちょっとずつ」が配信リリースされたことを記念して企画されたもの。同曲の完成後初となる生披露に加え、“ラジオを生で観る”というコンセプトのもと、サザンオールスターズ公式YouTubeチャンネルにて映像を同時配信するということで、前回の放送では、「ひよっこユーチューバー桑田に熱きメッセージを!」と呼びかけていた桑田。この日のライブは、斎藤誠(ギター)、片山敦夫(キーボード)、TIGER(コーラス)、はたけやま裕(パーカッション)といったサザンや桑田のライブでもお馴染みの布陣がサポート。納涼ライブらしく浴衣に身を包み、アコースティック編成で生演奏を披露しました。のっけから軽快なトークを交えつつ、ライブは「スキップ・ビート(SKIPPED BEAT)」からスタート。真夏の夜に響き渡る上質でジャジーなサウンドに、観客は手拍子で応えます。続いては、「ラジオをお聴きの皆さん、YouTubeをご覧の皆さん、みんな一緒に歌おう!」との言葉とともに「MERRY X’MAS IN SUMMER」へ。メンバー紹介を挟み、「簪 / かんざし」では一転、ムード満点にしっとりと歌い上げます。そして、待ちに待った新曲「愛はスローにちょっとずつ」を初披露。この曲は、サザンオールスターズの40周年イヤー全国6大ドーム&アリーナツアーで、桑田が「ツアーのなかでファンと一緒に育てていく曲」と語っていた通り、じっくりと時間をかけて熟成させた極上のバラードナンバー。切ないピアノの旋律とアコースティックなサウンドにのせ、叙情たっぷりな桑田の歌声に、観客は酔いしれます。ライブ後半は、雰囲気をガラリと変え「オアシスと果樹園」、さらには「悲しい気持ち(JUST A MAN IN LOVE)」とアップテンポの楽曲で畳みかけ、会場はヒートアップ。熱気冷めやらぬなか、ラストを飾ったのは「真夜中のダンディー」。観客からの大きな拍手に包まれながら、桑田は「これで、もうお別れなの? あっという間だね」と感想を口にします。最後に、「YouTubeをご覧の皆さんには、ラジオが終わった後に1曲だけやらせていただきます」と桑田の粋な計らいで、番組放送後にYouTube限定で「明日へのマーチ」を披露。一夜限りの納涼ライブは幕を閉じました。1.スキップ・ビート(SKIPPED BEAT)/KUWATA BAND2.MERRY X’MAS IN SUMMER/KUWATA BAND3.簪 / かんざし/桑田佳祐4.愛はスローにちょっとずつ/サザンオールスターズ5.オアシスと果樹園/桑田佳祐6.悲しい気持ち(JUST A MAN IN LOVE)/桑田佳祐7.真夜中のダンディー/桑田佳祐※YouTube限定 明日へのマーチ/桑田佳祐なお、この日のライブの模様は「radikoタイムフリー」で聴くことができます(※8月25日(日)AM 4:59まで)。完成後初めて生披露された新曲「愛はスローにちょっとずつ」をはじめ、ラジオとYouTubeの同時配信でおこなわれた一夜限りのプレミアムなライブをぜひ体感してみてください。<番組概要>番組名:桑田佳祐のやさしい夜遊び放送日時:毎週土曜 23:00~23:55パーソナリティ:桑田佳祐番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/yoasobi/