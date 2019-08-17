9月21、22日に滋賀・烏丸半島芝生広場で行われる西川貴教（T.M.Revolution）主催の野外ライブイベント「イナズマロック フェス 2019」の雷神ステージ出演者第5弾、および風神ステージの追加出演者が発表された。
今回参加がアナウンスされたのは、22日の雷神ステージに登場するGRANRODEO、BOYS AND MEN（RISING ACT）と、フリーエリアの風神ステージに登場するI.M（愛笑む）、ザ・ヒーナキャット、Tigh-Z、Re:Complex、CASPA、LAID BACK OCEAN。出演者は今後も追加される。
イナズマロック フェス 2019
2019年9月21日（土）滋賀県 烏丸半島芝生広場
＜出演者＞
雷神STAGE
ARTIST：UVERworld / Da-iCE / 超特急 / 西川貴教 / 日向坂46 / and more
PERFORMER：ギャロップ / 金属バット / トム・ブラウン / ハマカーン / ひょっこりはん / ミサイルマン
風神STAGE
I.M（愛笑む） / COLOR CREATION / ザ・ヒーナキャット / Tigh-Z / たこやきレインボー / 東京力車 / THE BEAT GARDEN / Re:Complex / revenge my LOST / and more
FREE AREA・龍神STAGE Supported by SHIGA UNITED inc.
MC：大岩Larry正志 / ギャロップ
PERFORMER：ギャンブルフード / スーパーニュウニュウ / ディスコザムーン / デルピエロ / ユースフルデイズ
2019年9月22日（日）滋賀県 烏丸半島芝生広場
＜出演者＞
雷神STAGE
ARTIST：abingdon boys school / 打首獄門同好会 / キュウソネコカミ / GRANRODEO / ゲスの極み乙女。 / Dragon Ash / ももいろクローバーZ / BOYS AND MEN（RISING ACT）
PERFORMER：尼神インター / 三四郎 / セルライトスパ / 東京ホテイソン / トレンディエンジェル / 藤崎マーケット
風神STAGE
アイビーカラー / CASPA / ザ・モアイズユー / バックドロップシンデレラ / パノラマパナマタウン / 原田珠々華 / BURNOUT SYNDROMES / 眉村ちあき / LAID BACK OCEAN / and more
龍神STAGE Supported by SHIGA UNITED inc.
MC：大岩Larry正志 / 藤崎マーケット
PERFORMER：JP / 師走 / 新作のハーモニカ / 台風クラブ / 花唄ファンファーレ