9月21、22日に滋賀・烏丸半島芝生広場で行われる西川貴教(T.M.Revolution)主催の野外ライブイベント「イナズマロック フェス 2019」の雷神ステージ出演者第5弾、および風神ステージの追加出演者が発表された。

今回参加がアナウンスされたのは、22日の雷神ステージに登場するGRANRODEO、BOYS AND MEN(RISING ACT)と、フリーエリアの風神ステージに登場するI.M(愛笑む)、ザ・ヒーナキャット、Tigh-Z、Re:Complex、CASPA、LAID BACK OCEAN。出演者は今後も追加される。

イナズマロック フェス 2019

2019年9月21日(土)滋賀県 烏丸半島芝生広場

<出演者>

雷神STAGE

ARTIST:UVERworld / Da-iCE / 超特急 / 西川貴教 / 日向坂46 / and more

PERFORMER:ギャロップ / 金属バット / トム・ブラウン / ハマカーン / ひょっこりはん / ミサイルマン



風神STAGE

I.M(愛笑む) / COLOR CREATION / ザ・ヒーナキャット / Tigh-Z / たこやきレインボー / 東京力車 / THE BEAT GARDEN / Re:Complex / revenge my LOST / and more



FREE AREA・龍神STAGE Supported by SHIGA UNITED inc.

MC:大岩Larry正志 / ギャロップ

PERFORMER:ギャンブルフード / スーパーニュウニュウ / ディスコザムーン / デルピエロ / ユースフルデイズ



2019年9月22日(日)滋賀県 烏丸半島芝生広場

<出演者>

雷神STAGE

ARTIST:abingdon boys school / 打首獄門同好会 / キュウソネコカミ / GRANRODEO / ゲスの極み乙女。 / Dragon Ash / ももいろクローバーZ / BOYS AND MEN(RISING ACT)

PERFORMER:尼神インター / 三四郎 / セルライトスパ / 東京ホテイソン / トレンディエンジェル / 藤崎マーケット



風神STAGE

アイビーカラー / CASPA / ザ・モアイズユー / バックドロップシンデレラ / パノラマパナマタウン / 原田珠々華 / BURNOUT SYNDROMES / 眉村ちあき / LAID BACK OCEAN / and more



龍神STAGE Supported by SHIGA UNITED inc.

MC:大岩Larry正志 / 藤崎マーケット

PERFORMER:JP / 師走 / 新作のハーモニカ / 台風クラブ / 花唄ファンファーレ