BLACKPINK、「a-nation 2019」大阪公演で初披露曲含む全9曲を披露

BLACKPINKが8月17日、大阪・ヤンマースタジアム長居で開催された「a-nation 2019」に出演し、来場した4万5千人の観客を熱狂の渦に包みこんだ。



開演時刻を迎えると、先日の「コーチェラ・フェスティバル」を彷彿させる豪勢な生バンドと共にアタック映像が流れ、湧き上がる歓声の中ステージに登場、この日のオープニング・ナンバーでありBLACKPINKの代表曲とも言える「DDU-DU DDU-DU」でライブがスタート。心地よいサウンドとともにパワフルなバンドが奏でる壮大なイントロの後、彼女たちのボーカルが聞こえた瞬間、絶叫ともとれる更なる歓声が会場に響き渡る。今回のステージでは、2018年を代表するヒットナンバー「BOOMBAYAH」をはじめ、今年4月に全世界配信された大ヒットアルバム『KILL THIS LOVE』より「Dont Know What To Do」、「Kick It」など初披露曲含む全9曲を続々と披露、パワフルでハイクオリティなステージを来場のオーディエンスに見せつけた。







MCでは「またa-nationに出演できて嬉しいです! 最後まで盛り上がっていきましょう!」(JENNIE)、「暑いなか来てくれてありがとうございます! 楽しく私たちと一緒に遊びましょう!」(JISOO)、「皆さんに会えて嬉しいです! 今日は熱くテンションMAXで行きましょう!」(ROSÉ)、「皆さんの為にいろんな曲を準備したので、最後まで一緒に盛り上がって行きましょう!」(LISA)と流暢な日本語でファンへの感謝をつづりステージを楽しんでいた。広いスタジアムは熱狂の渦となり一体感に包まれる中、BLACKPINKのステージは曲を増すごとに熱を帯び、途中、「まだまだ盛り上げれますよね?」と観客を煽るなか、マーチングとトラップを組み合わせた重厚でアグレッシブなトラックが会場に響き渡ると、ついに来たかともとれる大歓声が巻き起こり、待望の初披露となる「Kill This Love」をパフォーマンス、会場のボルテージは最高潮に達し、ラストソング「AS IF IT`S YOUR LAST」でキュート且つエネルギッシュな姿を焼きつけ、終始歓声に包まれながら約30分に渡るステージは幕を閉じた。



メンバーを代表してJENNIEは「2年振りにa-nationに出演できて、本当に楽しかったです。私たちBLACKPINKは12月からドームツアーを行います! 皆さん是非来てくださいね!」とコメントを寄せている。





<リリース情報>







BLACK PINK

『KILL THIS LOVE -JP Ver.-』



発売日:2019年10月16日(水)

①初回限定盤(BLACK Ver.):4000円(税抜)

-1CD(全10曲収録)

+A4 Size SPECIAL PHOTO BOOK(BLACK Ver./PINK Ver. 共通)

-スペシャルパッケージ仕様

-豪華封入特典

・B3ポスター(BLACK Ver.)

・フォトカード(集合1枚+ソロ4種のうちランダムで1枚)(BLACK Ver.)

・ステッカーシート(BLACK Ver.)

・フィルム型しおり(BLACK Ver./PINK Ver.共通)

・ポラロイド風カード(ソロ4種のうちランダムで1種)

(BLACK Ver./PINK Ver.共通)

*特典応募シリアルアクセスコード付き



②初回限定盤(PINK Ver.):4000円(税抜)

-1CD(全10曲収録)

+A4 Size SPECIAL PHOTO BOOK(BLACK Ver./PINK Ver. 共通)

-スペシャルパッケージ仕様

-豪華封入特典

・B3ポスター(PINK Ver.)

・フォトカード(集合1枚+ソロ4種のうちランダムで1枚)(PINK Ver.)

・ステッカーシート(PINK Ver.)

・フィルム型しおり(BLACK Ver./PINK Ver.共通)

・ポラロイド風カード(ソロ4種のうちランダムで1種)

(BLACK Ver./PINK Ver.共通)

*特典応募シリアルアクセスコード付き



③通常盤:2400円(税抜)

-1CD(全10曲収録)

*特典応募シリアルアクセスコード



④〜⑦各メンバーソロ盤(数量限定)

各1CD(全10曲収録)

*特典応募シリアルアクセスコード



=CD収録曲=

*全形態共通

1. Kill This Love -JP Ver.-

2. Dont Know What To Do -JP Ver.-

3. Kick It -JP Ver.-

4. Hope Not -JP Ver.-

5. DDU-DU DDU-DU (Remix) -JP Ver.-

6. Kill This Love -KR Ver.-

7. Dont Know What To Do -KR Ver.-

8. Kick It -KR Ver.-

9. Hope Not -KR Ver.-

10. DDU-DU DDU-DU (Remix) -KR Ver.-



■BLINK JAPAN限定

BLINK JAPAN(BLACKPINKファンクラブ)会員限定で『KILL THIS LOVE -JP Ver.-』リリース記念グッズ付初回限定盤(BLACK Ver.) 、初回限定盤(PINK Ver.)を販売致します。詳しくBLINK JAPANサイトをご確認ください。





<ツアー情報>



「BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA」



=日本公演日程=

2019年12月4日(水)東京ドーム

2020年1月4日(土)京セラドーム大阪

2020年1月5日(日)京セラドーム大阪

2020年2月22日(土)福岡ヤフオク! ドーム◆



チケット一般発売日:2019年9月21日(土)10:00~



BLACKPINK JAPAN Official Website:https://ygex.jp/blackpink/