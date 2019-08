アニソンの充実ぶりで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声を伝える「新宿アニソンスコープ」。同店の8月5~11日の1位は、ミュージカルやアニメなどのメディアミックスプロジェクト「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」のキャストによる9人組ユニット「スタァライト九九組(くくぐみ)」の新シングル「Star Diamond」でした。

◇先週の結果

「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」は、ミュージカルとアニメがリンクして展開するプロジェクトで、ミュージカルが2017年9月から先行して上演。テレビアニメが2018年7~9月に放送されました。小山百代さんや三森すずこさんらがミュージカルに出演し、アニメでも声優を務めています。首位を獲得した「Star Diamond」は、スタァライト九九組の6枚目のシングルで、テレビアニメのオープニングテーマ「星のダイアローグ」を手掛けた中村彼方さん(作詞)、本多友紀さん(作曲・編曲)のコンビによる表題曲などが収録されています。

続く2位には、アニメ「けものフレンズ」のサーバル役などの声優の尾崎由香さんのファーストソロアルバム「MIXED」がランクイン。3位、5位、9位には、人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズの新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」の挿入歌とテレビアニメ版エンディングテーマ(ED)を収録した「マイソングシングル」シリーズから3作が登場しました。3位には、一条シンら7人のユニットによる「ナナイロノチカイ! -Brilliant oath-」を収録したCD、5位には一条シン、9位には如月ルヰのCDがランクイン。また、10位には、歌手で女優の神田沙也加さんがボカロ曲をカバーしたアルバムの第2弾「MUSICALOID #38 Act.2」が登場しました。

◇今週の動向

テレビアニメ「あんさんぶるスターズ!」のオープニング曲「Stars’ Ensemble!」、スマートフォン向けゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」(通称・デレステ)のCDシリーズ「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 31 Pretty Liar」に注目しています。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング(左からタイトル、アーティスト)

1位 「Star Diamond」 スタァライト九九組 シングル

2位 「MIXED」 尾崎由香 アルバム

3位 「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- マイソングシングルシリーズ 一条シン・太刀花ユキノジョウ・香賀美タイガ・十王院カケル・鷹梁ミナト・西園寺レオ・涼野ユウ」 Various Artists シングル

4位 「TV animation CAROLE & TUESDAY VOCAL COLLECTION Vol.1」 Various Artists アルバム

5位 「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- マイソングシングルシリーズ 一条シン」 一条シン(CV:寺島惇太) シングル

6位 「女の子はDejlig」 西田望見 アルバム

7位 「FIRE BIRD」 Roselia シングル

8位 「Invincible Fighter」 RAISE A SUILEN シングル

9位 「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- マイソングシングルシリーズ 如月ルヰ」 如月ルヰ(CV:蒼井翔太) シングル

10位 「MUSICALOID #38 Act.2」 神田沙也加 アルバム

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、とりわけアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」から「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ、ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。