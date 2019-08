人気アニメ「名探偵コナン」とシルバージュエリーブランド「THE KISS」がコラボした「名探偵コナン×THE KISS コラボレーションジュエリー2019」が、バンダイから発売される。コラボシルバージュエリーの第2弾で、価格は各1万6500円。

江戸川コナン、毛利蘭、安室透、沖矢昴という4人のキャラクターをモチーフにしたネックレスやリングなどのシルバージュエリー全12種類。ネックレスはコナンがちょうネクタイ、蘭は桜など、キャラクターの特徴となるモチーフをデザインに取り入れている。リングは内側に、それぞれのキャラクターの名前が刻印される。

また、パズルのピースをモチーフにした「パズルピースネックレス」は、表と裏の両面に文字が刻印されていて、二つのピースを合わせると、「There is always only one truth!」の文章が完成する。

バンダイのアパレル関連の公式ショッピングサイト「バンコレ!」で予約を受け付けている。11月に発送予定。