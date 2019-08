Official髭男dism 高校生とブラバンで奏でた『宿命』は「奇跡です」

Official髭男dismが8月14日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのとーやま校長とあしざわ教頭とともに、同番組がヒゲダンとともに行った企画『ブラバンLOCKS! Supported by GVIDO』の報告を行いました。これは、Official髭男dismの新曲『宿命』のブラスバンドバージョンを、全国の吹奏楽部員たちと制作するプロジェクトです。6月から参加する高校生たちの募集を開始し、選ばれたメンバーたちとヒゲダンが一堂に会しレコーディングが行われました。放送同日には、Official髭男dismの公式YouTubeチャンネルにてそのミュージックビデオを公開。『ブラバンLOCKS! Supported by GVIDO』の特設サイトでは、ミュージックビデオのほかドキュメンタリー動画や参加者たちの声が紹介されています。とーやま校長:「ブラスバンドバージョンを作ろう」というのは、何かきっかけがあったのですか?藤原聡(Vo/Pf):『宿命』という楽曲がどんどん出来上がっていくうちに、「これは、絶対ブラスバンドバージョンをやりたい」とか、「やったらすごく良いものができるな」という自信や思いがあったんです。「バンドはメンバーが4人だけど、ブラスバンドバージョンを作って吹奏楽アレンジって絶対ハマると思うんですよね」という話をヒゲダンチームでしていまして……その話がどんどんどんどん進んでいったって感じでした。まさか実現すると思わなかったですけど。楢崎誠(Ba/Sax):ホントにね。藤原:嬉しかったですね。とーやま校長:楢崎先生は、サックスを吹かれますもんね。楢崎:そうです。このバージョンのときも生徒の中に入って行って……1人だけオジサンが混じって(笑)。逆に緊張しましたけどね。“キャーッ”とか言われるんですよ。「そんな人間じゃないよ」って思いながら(笑)。とーやま校長:その辺の模様も、ミュージックビデオで観ることができるんだよね。これ、めちゃくちゃ良くないですか? 画面に映っている全員が、もれなくいい顔をしていません?藤原:そうなんですよね。めちゃくちゃいいです。小笹大輔(Gt.):みんな主人公なんですよ。とーやま校長:レコーディングに参加してくれた生徒は、ブラバンメンバーが53名とコーラスメンバー34名の総勢87名! プラス、ヒゲダン先生でなんと91名の音楽チーム!藤原:応募してくれた時点ですごい勇気なんですよね。選ぶのも本当に大変だったんですよ。みんな、すごく心のこもった演奏とか歌唱で、音がみんなまっすぐなんです。だから(応募した)人たちの名前も載せたくて、エンドロールにちょっと付けさせてもらいました。とーやま校長:ありがたい!藤原:いや、こちらこそです。ホント。とーやま校長:改めてこの2日間はどうでしたか?藤原:みんなも緊張したと思うんですけど、メンバーも結構ガチガチでした。最初の挨拶のときにみんなすごい顔がこわばっていたんですけど、“高校生とヒゲダン”ではなくて、“ヒゲダンウインドオーケストラ・アンドコーラス”っていう1個の……。とーやま校長:音楽隊だ。藤原:そうなんですよ。そういうイメージで、「僕らもみんなのことをメンバーだと思っている」っていうことを、まず伝えようと思っていました。それを言ったことによって、自分もメンバーが増えたと思えてすごく嬉しかったですね。小笹:僕も、高校生のときにコンテストみたいなものに応募して、それで都会にレコーディングに行くということがあったんです。そのときにすごく緊張しちゃって自分を全部出せなかったことがあって、そんなことをすごく思い出しました。みんなにはそういう風になって欲しくないなと思って、本当に楽しくやれば良いだけなので、それを最初にみんなに伝えました。いざ2日目になったら、もうみんな仲良くなってきて表情も良くなってきましたね。僕たちの『宿命』という曲を通してみんなが仲良くなってくれたというのは、すごく嬉しかったですね。とーやま校長:このレコーディングの様子を映像化したドキュメンタリー動画では、このプロジェクトにかける生徒の思いや、こんな雰囲気でレコーディングしたんだ、とかもわかるんだけど、これはめちゃめちゃ嬉しいと思うんだよね。「自分がヒゲダン先生とともに演奏した」って証が、こうやってサイトにもあるし動画にも残っているし音にも残っているわけで。松浦匡希(Dr.):そうですよね。本当にこんな宝物みたいなアレンジバージョン、宝物みたいなレコーディングの風景を、こうやって映像と音に残せたって「やって良かった」ってすごく思いますね。Official髭男dism - 宿命 (Brass Band ver.)[Official Video]――「宿命(Brass Band ver.)」をオンエアとーやま校長:改めて、聴いてみていかがですか?藤原:これは、大事なのは“ヒゲダンと高校生”じゃないってことですよ。最後に音のバランスを整えるのに僕らは立ち会ったんですけど、ヒゲダンの企画だとエンジニアさんとかも考えられたみたいで、メンバーの音が大きかったんですよ。でも「違う」と。「今回の主役は全員だから、俺たちが特別デカイのはおかしい。それは混ぜ直してくれ」と頼んで、直したんです。音の“核”というものをみんなで背負いたいというか……例えば、僕ら4人がサウンドのベースを4人で作って、その周りに高校生の音を飾る、というのでは意味がないんですね。僕らも4人いるけど、誰がNo.1とかってないんです。4人だからヒゲダンだし、4人の音だから“ヒゲダンの音楽”なんですよ。それは、この91人でも変わらないことなんです。“誰かが突出するんじゃなくて、みんなの音なんだ”ってことを一番伝えたい、ということでミックスし直したんですけど、それがヒシヒシと伝わるよね。楢崎:画ともすごく整合性がありますし、もともと生でレコーディングをやっていたときのサウンドに近いほうのミックスになりました。松浦:スタジオで鳴っていた音をそのままね。藤原:やっぱり、あのときの興奮を伝えたいので。番組の最後に藤原さんは、「サビで『奇跡じゃなくていい』って歌っていますけど、このメンバーと一緒にこの音楽を作れたっていうのは、マジで“奇跡”ですよ。まさかこんなにものすごい音楽が完成するとは思ってなかったですし、それを一緒に奏でてくれたメンバーたちには本当に感謝です。みんなのことを僕はすごく嬉しく誇りに思っています」と話していました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/