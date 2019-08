CHEMISTRYが9月25日にリリースするニューアルバム「CHEMISTRY」のアートワークおよび特典映像の詳細が発表された。

「CHEMISTRY」は、2人の再始動第1弾作品となるアルバム。今回、作品の初回限定盤Aおよび初回限定盤Bに付属するDVD / Blu-rayに、7月に行われたライブ「密会」のライブ映像とバックステージ映像、再始動後に公開された「Angel」「もしも」「Heaven Only Knows」「Windy」のミュージックビデオおよびメイキング、「ユメノツヅキ(Short ver.)」のリリックビデオが収録されることが明らかになった。「密会」は1000人に満たない規模のライブハウスで行われたプレミアライブ。DVD / Blu-rayにはアンコールを含めた全12曲が収められる。

CHEMISTRY「CHEMISTRY」初回限定盤A付属DVD / 初回限定盤B付属Blu-ray収録内容

・CHEMISTRY LIVE “密会” 2019年7月8日(月)新宿ReNY

・CHEMISTRY LIVE “密会” -Document Movie-

・Angel -Music Video-

・Angel -Music Video Making Movie-

・もしも -Music Video-

・もしも -Music Video Making Movie-

・Heaven Only Knows -Music Video-

・Heaven Only Knows -Music Video Making Movie-

・Windy -Music Video-

・Windy -Music Video Making Movie-

・ユメノツヅキ(Short ver.) -Lyric Video-