BABYMETALの楽曲「Elevator Girl」のオフィシャルライブミュージックビデオがYouTubeで公開された。
このMVは9月に始まる全米ヘッドラインツアー開催を祝して制作されたもの。BABYMETALの白熱のパフォーマンスと、「Elevator Girl」の英語バージョンを楽しめる。BABYMETALはワールドツアー「METAL GALAXY WORLD TOUR」で北米、日本、ヨーロッパと各国を回る。
METAL GALAXY WORLD TOUR
2019年9月4日（水）アメリカ オーランド Hard Rock Live
2019年9月6日（金）アメリカ アトランタ Coca-Cola Roxy
2019年9月8日（日）アメリカ ワシントンD.C. The Anthem
2019年9月11日（水）アメリカ ボストン House of Blues
2019年9月13日（金）アメリカ フィラデルフィア The Fillmore
2019年9月15日（日）アメリカ ニューヨーク Terminal 5
2019年9月18日（水）アメリカ デトロイト The Fillmore Detroit
2019年9月20日（金）アメリカ シカゴ Aragon Ballroom
2019年9月21日（土）アメリカ セントポール Myth Live Event Center
2019年9月23日（月）アメリカ カンザスシティ Uptown Theater
2019年9月24日（火）アメリカ ダラス South Side Ballroom
2019年9月27日（金）アメリカ デンバー Ogden Theatre
2019年9月28日（土）アメリカ ソルトレイクシティ The Union Event Center
2019年9月30日（月）アメリカ ラスベガス House of Blues
2019年10月1日（火）アメリカ テンピ Marquee Theatre
2019年10月4日（金）アメリカ サンフランシスコ The Warfield
2019年10月11日（金）アメリカ ロサンゼルス The Forum
2019年10月13日（日）アメリカ サクラメント "Aftershock 2019" Discovery Park
2019年10月15日（火）アメリカ ポートランド Roseland Theater
2019年10月16日（水）アメリカ シアトル The Paramount Theatre
2019年11月16日（土）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
2019年11月17日（日）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
2019年11月20日（水）大阪府 大阪城ホール
2019年11月21日（木）大阪府 大阪城ホール
2020年2月3日（月）スウェーデン ストックホルム Fryhuset
2020年2月4日（火）ノルウェー オスロ Sentrum Scene
2020年2月5日（水）デンマーク コペンハーゲン Vega Main Hall
2020年2月8日（土）ドイツ ハンブルグ Grosse Freiheit 36
2020年2月9日（日）フランス パリ Elysee Montmartre
2020年2月11日（火）オーストリア ウィーン Gasometer
2020年2月13日（木）ドイツ ケルン Carlswerk Victoria
2020年2月14日（金）ドイツ ベルリン Huxleys
2020年2月16日（日）ベルギー ブリュッセル AB
2020年2月17日（月）オランダ ティルブルフ 013
2020年2月19日（水）イギリス グラスゴー Barrowland
2020年2月20日（木）イギリス カーディフ The Great Hall
2020年2月22日（土）イギリス マンチェスター O2 Apollo
2020年2月23日（日）イギリス ロンドン Eventim Apollo
2020年2月26日（水）フィンランド ヘルシンキ House of Culture
2020年2月28日（金）ロシア サンクトペテルブルグ M1
2020年3月1日（日）ロシア モスクワ Adrenaline Stadium